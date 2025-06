UK bude považovať 17. november za sviatok, rektor avizuje voľno

Bratislava 9. júna (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave bude aj naďalej považovať 17. november za sviatok. Rektor UK Marek Števček avizuje napriek plánovanému zrušeniu dňa pracovného pokoja vyhlasovať v tento deň symbolicky rektorské voľno. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Eva Kopecká.



„Sedemnásty november je deň, kedy v roku 1939 nacisti zatvorili české vysoké školy, popravili deväť študentov, a viac ako tisícku ďalších poslali do koncentračných táborov. Sedemnásty november je deň spustenia procesov vedúcich k ukončeniu totalitného zriadenia v roku 1989. Je to aj deň, kedy sme začali budovať akademickú samosprávu. Zaslúži si preto našu pozornosť, úctu a rešpekt naprieč celou spoločnosťou,“ uviedol v tejto súvislosti rektor UK.



Ako doplnil, 17. november sa UK dotýka priam bytostne. „Viaceré novembrové udalosti roku 1989 sa odohrávali v našich priestoroch, a stáli za nimi naše študentky a naši študenti. Od legendárneho študentského pochodu 16. novembra až po diskusie v našej Aule, bola to práve odvaha mladých ľudí, ktorá podnietila spoločenskú zmenu. Vďaka tomu môžeme dnes slobodne tvoriť, študovať, či cestovať,“ priblížil. Preto plánuje na 17. novembra tohto roka vyhlásiť rektorské voľno s cieľom pripomínať si odkaz novembrových udalostí, bez ohľadu na formálnu podobu sviatku. Verí, že túto tradíciu si UK udrží aj v budúcnosti, a študentský vzdor z rokov 1939 aj 1989 si uchová vo svojej kolektívnej akademickej pamäti.



Koaličné strany v rámci konsolidácie súhlasili, že 17. november by nemusel byť spojený s dňom pracovného pokoja. Vláda je rovnako pripravená rokovať o podobnom postupe ešte pri jednom štátnom sviatku, a to počnúc rokom 2026.