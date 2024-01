Univerzita Komenského chce nastaviť bezpečnostné opatrenia

Bratislava 11. januára (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave chce nastaviť ďalšie bezpečnostné opatrenia. Stretáva sa preto s expertami. Vo viacerých budovách najväčšej slovenskej univerzity je už zavedená kontrola vstupu. Pre TASR to uviedla Barbora Tancerová z oddelenia vonkajších vzťahov UK s tým, že v pláne je tiež zamerať sa viac na podporu duševného zdravia.



"V súčasnosti pripravujeme ďalšie kroky a stretávame sa s expertami s cieľom bezpečnostné opatrenia nastaviť rozumne. Súčasťou tohto plánu by mali byť okrem technických a komunikačných opatrení aj školenia správania sa v krízových situáciách," skonštatovala Tancerová.



Ako priblížila, univerzita bude určite pokračovať so zavedením kontroly vstupu v ďalších budovách. Poznamenala, že na fakultách UK však aktuálne prebieha skúškové obdobie, takže pohyb osôb je výrazne zredukovaný.



Dôležitou súčasťou bude podľa slov Tancerovej aj prevencia, najmä v podobe podpory duševného zdravia akademickej obce. Cieľom je, aby ľudia, ktorí prežívajú náročné životné situácie, vedeli, že nablízku je odborná pomoc. "Už v minulom roku sme posilnili kapacitu našej psychologickej porade, v jej podpore plánujeme pokračovať," dodala.



Téma bezpečnosti na školách sa stala aktuálne diskutovanou po minuloročnej decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v centre Prahy.