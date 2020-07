UK: Ďalšie prešetrovanie diplomovej práce premiéra nie je potrebné

Bratislava 23. júla (TASR) – Ďalšie prešetrovanie diplomovej práce premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) nepovažuje Univerzita Komenského (UK) v Bratislave za potrebné. V reakcii na štvrtkový apel Študentskej rady vysokých škôl, ktorá univerzitu k tomu vyzvala, to pre TASR uviedla hovorkyňa UK Lenka Miller.



Najväčšia slovenská univerzita plagiátorstvo odsúdila spoločne so Združením výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a Slovenskou akadémiou vied. Vo vyhlásení sa uvádza, že "akademický titul nemá byť znakom sociálneho statusu, ale výsledkom poctivého akademického prístupu."



"Plagiátorstvo je problémom akademickej sféry v celom svete, úplne imúnna voči nemu nie je žiadna inštitúcia. Naša univerzita sa snaží neustále zlepšovať procesy, ktoré vedú ku kvalitnejšej práci so zdrojmi," uviedla UK vo vyhlásení. Ako doplnila univerzita, počas leta plánujú aktualizovať pokyny pre školiteľov a oponentov pri posudzovaní zhody, posilniť podporu pre akademikov zameranú na prácu so zdrojmi a citovanie, a prehodnocujú sa aj možnosti rozširovania licencií antiplagiátorských systémov.



Vláda SR vo štvrtok ráno nesúhlasila s návrhom na odvolanie premiéra. Rozhodla o tom na svojom rokovaní. Matovič počas mimoriadnej schôdze parlamentu čelí odvolávaniu.