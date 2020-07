UK hľadá nájomcu priestorov v bývalom klube Unique v Mlynskej doline

Bratislava 29. júla (TASR) Univerzita Komenského (UK) hľadá nájomcu nebytových priestorov v bývalom klube Unique, ktoré sa nachádzajú vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra (VMĽŠ) v Mlynskej doline. Účelom nájmu má byť multifunkčné, kultúrno-zábavné centrum.



"Nájomný vzťah s nájomcom klubu Unique sa skončil podľa zmluvy uplynutím doby nájmu k 31. decembra 2019. Univerzita oslovila študentov pomocou ankety a požiadala ich, aby v nej vyjadrili svoj názor na budúce využitie tohto klubu. Na základe výsledkov tejto ankety UK zverejnila podmienky súťaže na budúci nájom klubu Unique, v ktorých sú tieto požiadavky študentov zohľadnené," uviedla pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller. Podľa jej ďalších slov je súťaž otvorená širokej verejnosti a prihlásiť sa do nej môže každý, komu je práca so študentskou komunitou blízka, má o nej jasnú predstavu a primerané schopnosti prevádzkovať takýto klub.



Návrhy spĺňajúce podmienky je potrebné zaslať do 15. augusta. Z podkladov zverejnených na stránke VMĽŠ v Mlynskej doline vyplýva, že ide o miestnosti o výmere viac ako 538 metrov štvorcových. Zároveň sa v podkladoch uvádza, že ponúknutá suma za nájom musí byť najmenej osem eur za meter štvorcový na rok. Vybranému uchádzačovi bude zaslaný návrh na uzatvorenie zmluvy na dobu desiatich rokov.