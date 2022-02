Slovenské univerzity reagujú na útok na Ukrajinu

STU pripravuje program podpory ukrajinským študentom, vedcom a učiteľom v núdzi



Na archívnej snímke nápis na budove, v ktorej sídli Rektorát Slovenskej technickej univerzity. Foto: TASR Jaroslav Novák

Trnavská univerzita je ochotná pomôcť ukrajinským študentom a kolegom

Bratislava 24. februára (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave ubezpečuje ukrajinských študentov, ako aj zamestnancov o solidarite s ich neľahkým existenčným postavením. Tak ako v prípade bieloruskej krízy, aj teraz je najväčšia slovenská univerzita pripravená pomôcť študentom a vedeckým pracovníkom, ktorí budú nútení opustiť svoju vlasť, aby mohli na pôde UK pokračovať v štúdiu a práci. Informuje o tom univerzita na sociálnej sieti.Najväčšia a najstaršia univerzita na Slovensku vyjadruje podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu s jej obyvateľmi. "" uviedla univerzita.Zároveň UK apeluje na univerzity ako ostrovy kritického myslenia, aby svojou spoločenskou angažovanosťou bojovali proti šíreniu politickej propagandy vedúcej k vojenským konfliktom. Zároveň, aby všetok intelektuálny potenciál postavili do služby hľadania mierových riešení domácich aj medzinárodných konfliktov.Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny.Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave pripravuje program podpory ukrajinským študentom, vedcom a učiteľom v núdzi. Uviedol to rektor STU Oliver Moravčík.STU na svojom webe informuje, že vyjadruje podporu nezávislej a zvrchovanej Ukrajine.uvádza sa na webe univerzity.povedal Moravčík.Trnavská univerzita (TU) v Trnave je pripravená pomôcť svojim ukrajinským študentom a pedagógom. Uvádza sa to vo vyhlásení TU, ktoré prijala v súvislosti s inváziou ruských vojsk.Vedenie TU a jej fakúlt, orgány akademickej samosprávy a členovia akademickej obce v ňom vyjadrili v duchu hodnôt humanizmu, individuálnych a kolektívnych ľudských práv a slobôd úprimnú solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny. Informoval o tom Matúš Demko z oddelenia pre marketing a PR.TU podporuje územnú celistvosť Ukrajiny, dôrazne odsudzuje agresívny zásah cudzieho štátu do ukrajinskej suverenity.uvádza TU vo vyhlásení.