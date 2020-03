Na zahraničnej mobilite môže byť ešte 250 študentov a 70 stážistov

Bratislava 13. marca (TASR) – Na zahraničnej mobilite môže byť podľa odhadov Univerzity Komenského v Bratislave okolo 250 študentov univerzity, ktorí mali absolvovať letný semester v zahraničí, a približne 70 stážistov.



Ako uviedla pre TASR hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller, čísla nemusia byť presné, pretože univerzita nevie v súčasnosti určiť počet študentov, ktorí sa rozhodli vrátiť domov skôr, a teda môžu byť už naspäť v domácej karanténe.



"Celkovo sme mali na akademický rok 2019/2020 vyslaných 472 študentov a 70 stážistov," uviedla Miller. Univerzita zároveň v aktuálnom akademickom roku prijala celkovo 232 zahraničných študentov. "UK im v záujme ochrany ich zdravia odporučila neopúšťať Slovensko, keďže situácia v ich domovskej krajine môže byť ešte horšia. Odporučili sme im zostať na internátoch," povedala hovorkyňa. Zároveň nevylučuje, že niektorí z nich sa napriek odporúčaniu rozhodli vrátiť predčasne domov.



Univerzita zároveň informovala o tom, že výzva na prijímanie zahraničných študentov na akademický rok 2020/2021 bola dočasne odložená. "A to až do odvolania," spresnila Miller.



V nadväznosti na usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu pristúpila UK k opatreniu s okamžitou platnosťou zrušiť všetky plánované študijné pobyty a stáže do zahraničia. "Po 9. marci už nebola medzi UK a študentmi či stážistami uzatvorená žiadna zmluva, na základe ktorej by mohli vycestovať do zahraničia v rámci programu Erasmus+," uzavrela Miller.