Univerzita Komenského: Titul nemá byť znakom sociálneho statusu

Bratislava 16. júla (TASR) - Univerzita Komenského (UK) trvá na júnovom vyhlásení, v ktorom spoločne so Združením výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV) odsúdili plagiátorstvo. Zároveň však odmieta aj vyhlásenia, ktoré dehonestujú akademickú prácu a úprimnú snahu množstva študentov a akademických pracovníkov študovať čestne. Vníma to ako výzvu neustávať v dlhodobom úsilí podporovať vedeckú gramotnosť a presadzovať princípy akademickej poctivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Akademici reagovali na správy o kvalifikačných prácach ďalších dvoch politikov - ministra Branislava Gröhlinga (SaS) a predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO). "Akademický titul nemá byť znakom sociálneho statusu, ale výsledkom poctivého akademického prístupu," zdôraznili akademici.



Hovorkyňa UK pripomenula, že plagiátorstvo je problémom akademickej sféry v celom svete a úplne imúnna voči nemu nie je žiadna inštitúcia. "Naša univerzita sa snaží neustále zlepšovať procesy, ktoré vedú ku kvalitnejšej práci so zdrojmi. Počas leta napríklad plánujeme aktualizovať pokyny pre školiteľov a oponentov pri posudzovaní zhody, plánujeme posilniť podporu pre akademikov zameranú na prácu so zdrojmi a citovanie a prehodnocujeme aj možnosti rozširovania licencií antiplagiátorských systémov," priblížila.