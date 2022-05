UK otvorila svoj nový informačný a reprezentačný priestor

Bratislava 4. mája (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave má nový informačný a reprezentačný priestor. Slúžiť bude nielen študentom, ale aj uchádzačom o štúdium i verejnosti. Univerzita ho v stredu otvorila na Štúrovej ulici 9, v blízkosti hlavnej budovy UK na Šafárikovom námestí. Jeho otvorenie je súčasťou snáh o otvorenejšiu komunikáciu s verejnosťou, efektívnu komunikáciu so súčasnými i potenciálnymi študentmi či o väčšie zapájanie odbornej verejnosti do života univerzity.



"Univerzitu netvoria len prednáškové sály, kabinety a knižnice. Univerzita by mala byť súčasťou mesta, v ktorom pôsobí. Mala by komunikovať so svojimi študentmi, ale aj so záujemcami o štúdium, so širšou odbornou aj laickou verejnosťou. Nové informačné centrum je snahou vykročiť mimo štandardného pôdorysu našich aktivít a vytvoriť bezbariérový priestor, ktorý bude slúžiť ako kontaktný bod a miesto stretávania," skonštatoval rektor UK Marek Števček.



Priestor, ktorý bol v minulosti využívaný komerčne, sa univerzita rozhodla pretvoriť na univerzálne prístupné prostredie. V jednej časti sa nachádza zóna prvého kontaktu, kde sa môže záujemca informovať o štúdiu na univerzite. V druhej časti bude denná kaviareň, ktorá sa podľa potreby môže zmeniť na priestor pre podujatia rôzneho druhu. Môže ísť o školenia, prednášky, výstavy, semináre či umelecké podujatia. Návštevníci si tu môžu kúpiť aj propagačné predmety univerzity a získať informácie o štúdiu.



"Dizajn bol navrhnutý tak, aby bolo cítiť, že je priestor určený mladým ľuďom a zároveň ostáva primerane dôstojným pre univerzitné prostredie," doplnil architekt Dušan Kočlík zo Slovenskej technickej univerzity (STU), s ktorou UK pri návrhu spolupracovala.



Projekt je súčasťou rozvojového projektu Centra Comeniana, ktorý bol finančne podporený zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Priestory boli renovované od augusta 2021 do januára 2022. Priestor je bezbariérový.