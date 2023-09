Univerzita Komenského považuje tvrdenie o zaostávaní za zavádzajúce

Bratislava 21. septembra (TASR) - Bratislavská Univerzita Komenského (UK) považuje tvrdenia analytikov o "čoraz väčšom zaostávaní" v medzinárodných rebríčkoch za zavádzajúce a nekorektné. Tvrdí, že vzhľadom na stúpajúci počet hodnotených univerzít sa jej darí postavenie v rebríčkoch kontinuálne zlepšovať. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Tatiana Zaťková.



UK oceňuje záujem analytikov Inštitút pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR o postavenie slovenských univerzít v medzinárodných rebríčkoch. "Vláda SR je najväčším odberateľom našich služieb, a preto by sme privítali jej podporu pri rôznych problémoch, s ktorými bojujeme, ako sú napríklad meškajúce žiadosti o platbu pri veľkých projektoch, zabezpečenie prístupu k medzinárodným databázam, nadmerná byrokracia pri obstarávaní či nedostatočné financovanie internátov, vďaka ktorému Univerzite Komenského časom hrozí postupné uzatváranie budov v Mlynskej doline," poukázala vysoká škola.



Najväčším problémom bratislavskej univerzity je nepredvídateľnosť financovania. "To, s akým rozpočtom môžeme daný rok hospodáriť, väčšinou zistíme až po začiatku daného roka, čo znemožňuje dlhodobé plánovanie," poznamenala hovorkyňa.



UK poukázala, že Slovensko vynakladá na vysoké školstvo 0,6 percenta HDP. Rozpočet predstavuje sumu zhruba 140 miliónov eur. Všetkých 20 slovenských verejných vysokých škôl má dohromady približne 600 miliónov eur ročne. Na porovnanie uviedla, že rozpočet Univerzity Karlovej v Prahe predstavuje približne 500 miliónov eur a rozpočet Viedenskej univerzity je viac ako 700 miliónov eur ročne.



"Postavenie Univerzity Komenského v medzinárodných rebríčkoch sa každým rokom vzhľadom na rastúci počet hodnotených univerzít kontinuálne zlepšuje. Ak sa univerzitám v okolitých krajinám darí ešte lepšie ako nám, vnímame to ako výzvu na zamyslenie sa nad podporou, ktorú naše univerzity dostávajú od štátu," povedala Zaťková.



Inštitút pre stratégie a analýzy analyzoval postavenie slovenských univerzít v medzinárodných rebríčkoch. Za najlepšiu slovenskú vysokú školu je dlhodobo považovaná UK, no podľa neho čoraz viac zaostáva za najlepšími univerzitami v okolitých krajinách. V rokoch 2016 - 2018 sa ešte umiestňovala medzi 601. a 800. miestom v rebríčkoch Times. Dnes však slovenské vysoké školy nepatria ani medzi 1000 najlepších.