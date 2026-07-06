< sekcia Slovensko
UK priniesla takmer polovicu najkvalitnejších vedeckých výstupov
Z celkovej dotácie vo výške 404.000 eur získala UK 172.000 eur, čo predstavuje vyše 42 percent.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave priniesla takmer polovicu najkvalitnejších vedeckých výstupov spomedzi vysokých škôl na Slovensku. Potvrdzujú to údaje Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktoré v uplynulých dňoch rozdeľovalo dotáciu pre vysoké školy na základe excelentných vedeckých výstupov. Informuje o tom na svojom webe UK.
Z celkovej dotácie vo výške 404.000 eur získala UK 172.000 eur, čo predstavuje vyše 42 percent. „Excelentné vedecké výsledky dosiahla UK vo viacerých vedných oblastiach, medzi ktoré patria fyzikálne vedy, chémia, biologické vedy, matematika, lekárske vedy, psychológia, vedy o Zemi a životnom prostredí,“ uviedli z najväčšej slovenskej univerzity.
Rezort školstva posudzoval excelentné výsledky v štyroch medzinárodných databázach. Išlo o publikácie v Nature Index - najprestížnejšie vedecké časopisy sveta. Druhou kategóriou boli vysoko citované publikácie Web of Science, nasledovala kategória európske a americké patenty registrované v European Patent Office, respektíve United States Patent and Trademark Office. Štvrtou kategóriou boli granty ERC.
V kategórii publikácií v Nature Index za obdobie od 1. februára 2025 - 31. januára 2026 sa členovia akademickej obce UK podieľali na viac ako polovici (52,5 percenta) výstupov zo slovenských vysokých škôl. Pri vysoko citovaných publikáciách databáz Web of Science za sledované obdobie predstavovali výstupy vedcov z UK štvrtinu celkového počtu. V kategórii patentov dosiahla UK polovičný podiel. V štvrtej oblasti, grantoch ERC, neboli v sledovanom období na Slovensku evidované žiadne výstupy.
„Teší ma, že v hodnotení dosahujeme dobré výsledky. Je to výsledok dlhodobej podpory vedy na Univerzite Komenského - najmä excelentných tímov, mladých vedcov, doktorandov a postdoktorandov,“ povedal prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť UK Jozef Masarik. Podľa rektora UK Mareka Števčeka výsledky potvrdzujú, že univerzita je najvýkonnejšou univerzitou na Slovensku. „Sme podpísaní pod takmer polovicou všetkých excelentných výstupov. Nový systém podpory špičkovej vedy môže byť významným impulzom pre ďalší rozvoj výskumu svetovej úrovne na slovenských univerzitách,“ dodal Števček.
Ministerstvo školstva od roku 2025 zaviedlo nový finančný nástroj na podporu excelentného vedeckého výskumu na slovenských vysokých školách. Ide o okamžitý, automatický a priebežný systém odmeňovania výnimočných vedeckých výkonov a inovácií. Ministerstvo trikrát ročne (31. januára, 31. mája a 30. septembra) získava podklady z medzinárodných databáz a následne za dosiahnuté výsledky vypláca vysokým školám dotáciu. Podľa metodiky ministerstva majú vysoké školy polovicu dotácie vyplatiť priamo autorom excelentných výsledkov a inovácií. Druhú polovicu môžu použiť na rozvoj excelentných pracovísk, na ktorých tieto výsledky vznikli.
Z celkovej dotácie vo výške 404.000 eur získala UK 172.000 eur, čo predstavuje vyše 42 percent. „Excelentné vedecké výsledky dosiahla UK vo viacerých vedných oblastiach, medzi ktoré patria fyzikálne vedy, chémia, biologické vedy, matematika, lekárske vedy, psychológia, vedy o Zemi a životnom prostredí,“ uviedli z najväčšej slovenskej univerzity.
Rezort školstva posudzoval excelentné výsledky v štyroch medzinárodných databázach. Išlo o publikácie v Nature Index - najprestížnejšie vedecké časopisy sveta. Druhou kategóriou boli vysoko citované publikácie Web of Science, nasledovala kategória európske a americké patenty registrované v European Patent Office, respektíve United States Patent and Trademark Office. Štvrtou kategóriou boli granty ERC.
V kategórii publikácií v Nature Index za obdobie od 1. februára 2025 - 31. januára 2026 sa členovia akademickej obce UK podieľali na viac ako polovici (52,5 percenta) výstupov zo slovenských vysokých škôl. Pri vysoko citovaných publikáciách databáz Web of Science za sledované obdobie predstavovali výstupy vedcov z UK štvrtinu celkového počtu. V kategórii patentov dosiahla UK polovičný podiel. V štvrtej oblasti, grantoch ERC, neboli v sledovanom období na Slovensku evidované žiadne výstupy.
„Teší ma, že v hodnotení dosahujeme dobré výsledky. Je to výsledok dlhodobej podpory vedy na Univerzite Komenského - najmä excelentných tímov, mladých vedcov, doktorandov a postdoktorandov,“ povedal prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť UK Jozef Masarik. Podľa rektora UK Mareka Števčeka výsledky potvrdzujú, že univerzita je najvýkonnejšou univerzitou na Slovensku. „Sme podpísaní pod takmer polovicou všetkých excelentných výstupov. Nový systém podpory špičkovej vedy môže byť významným impulzom pre ďalší rozvoj výskumu svetovej úrovne na slovenských univerzitách,“ dodal Števček.
Ministerstvo školstva od roku 2025 zaviedlo nový finančný nástroj na podporu excelentného vedeckého výskumu na slovenských vysokých školách. Ide o okamžitý, automatický a priebežný systém odmeňovania výnimočných vedeckých výkonov a inovácií. Ministerstvo trikrát ročne (31. januára, 31. mája a 30. septembra) získava podklady z medzinárodných databáz a následne za dosiahnuté výsledky vypláca vysokým školám dotáciu. Podľa metodiky ministerstva majú vysoké školy polovicu dotácie vyplatiť priamo autorom excelentných výsledkov a inovácií. Druhú polovicu môžu použiť na rozvoj excelentných pracovísk, na ktorých tieto výsledky vznikli.