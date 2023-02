UK produkuje kvalitný výskum v prírodných aj spoločenských vedách

Bratislava 3. februára (TASR) - Univerzita Komenského (UK) produkuje kvalitný výskum v spoločenských aj prírodných vedách. Potvrdilo to nezávislé hodnotenie kvality vedeckých výstupov, pričom takmer až štvrtinu všetkých svetových výstupov slovenských vedcov vyprodukovali práve zamestnanci UK. V piatok o tom počas tlačovej konferencie informovali zástupcovia najväčšej slovenskej univerzity.



Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (VER - Verification of Excellence in Research) iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výsledky tohto hodnotenia môžu mať dosah na financovanie vysokých škôl od roku 2024. Vedné a umelecké odbory boli rozdelené do siedmich skupín a členili sa na 28 oblastí. Hodnotené práce boli zaradené do piatich kategórií - svetová, významná medzinárodná, medzinárodná, národná a nezaradená.



UK podala podľa slov rektora Mareka Števčeka celkom 39 žiadostí o hodnotenie pracovísk v 21 oblastiach. Pracoviská univerzity získali najlepšie hodnotenie v ôsmich oblastiach. Podľa Števčeka ide o environmentalistické a ekologické vedy, fyzikálne vedy, klinické lekárske vedy, matematické vedy, politické vedy, sociológia a sociálna antropológia, vedy o Zemi a základné lekárske vedy. Podľa UK je jednotlivé odbory náročné medzi sebou porovnávať, keďže každý odbor sa hodnotil na základe iných kritérií. Porovnanie je však možné v rámci jednej vednej oblasti medzi pracoviskami na Slovensku.



Zo všetkých výstupov slovenských vedcov, tvorili výstupy UK takmer štvrtinu (24,3 percenta). Podiel UK na významných medzinárodných výstupoch tvoril 17,5 percenta a na medzinárodných výstupoch 17 percent. "Univerzita dosiahla výsledky porovnateľné so svetovou úrovňou v neporovnateľných podmienkach," povedal Števček.



Zástupcovia univerzity poznamenali, že mnohé odbory dosiahli pozitívne výsledky aj napriek nedostatočnému financovaniu vedy i slabšej podpore zo strany štátu. "Ak chceme excelentné tímy udržať, bude potrebné prehodnotiť financovanie vysokého školstva," poznamenal rektor UK. Zároveň ho teší, že sa poprel mýtus a kvalitný výskum na UK sa robí najmä v prírodných vedách. Pretože aj tie podľa jeho slov dosiahli veľmi dobré hodnotenie. Prorektor UK pre vedu a doktorandské štúdium Jozef Masarik poznamenal, že pomerne zle dopadli v hodnotení pedagogické vedy.



Masarik uviedol, že išlo o prvé hodnotenie vedeckých výstupov tohto druhu. Poznamenal, že aj napriek viacerým výhradám ide o jedno z najobjektívnejších hodnotení, aké sa na Slovensku uskutočnili. Odborné komisie zložené najmä zo zahraničných expertov hodnotili celkovo 308 žiadostí. Z nich pochádzalo 253 z vysokých škôl a 55 zo Slovenskej akadémie vied. Spolu hodnotili 10.036 vedcov.