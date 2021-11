UK rozdelila viac ako 25.000 eur na podporu študentských spolkov

Bratislava 29. novembra (TASR) - Viac ako 25.000 eur poskytne Univerzita Komenského (UK) v Bratislave študentským spolkom, aby podporila komunitný aspekt študentského života. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Počas uplynulého roka absolvoval rektor UK Marek Števček sériu stretnutí so všetkými študentskými spolkami na univerzite. Hovorili spoločne o aktivitách, ktoré spolky z 13 fakúlt realizujú, aj o problémoch, ktorým čelia. Navrhnutá grantová schéma je reakciou na potreby študentov, ktoré študenti počas stretnutí spomínali.



UK podporí 19 projektov, medzi nimi napríklad Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, Martinský klub medikov či Trojsten. Študenti zväčša žiadali o financie na obnovu priestorov a zariadenia, technické a vecné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, ale aj tlač časopisu či chov terárijných zvierat pre zoológov. "Snažili sme sa podporiť čo najviac projektov. Je dôležité, aby študenti rozvíjali svoj talent aj mimo výučby, a považujem za svoju povinnosť vytvoriť im na to vhodné podmienky. Bol by som rád, keby študenti vždy cítili podporu univerzity, keď budú chcieť pre seba, svojich spolužiakov, univerzitu či verejnosť urobiť niečo zmysluplné. Som presvedčený, že sa nám to ako spoločnosti mnohonásobne vráti," povedal Števček.



Medzi podporenými projektmi je aj folklórny súbor Gymnik pôsobiaci na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Finančnú podporu využijú na kúpu krojového vybavenia a prípravu slávnostného programu k 60. výročiu svojho založenia. Z finančnej podpory plánuje Box Club Družba 17 zavŕšiť budovanie telocvične a zakúpiť športové vybavenie. Speleoklub UK Bratislava pripravuje rozšírenie svojich aktivít v rámci nového projektu vzdelávania Priblíženie speleológie z pohľadu prírodných vied. Zrekonštruovať a obnoviť priestory plánuje z grantu Bratislavský spolok medikov. Majstrovstvá v lekárskej komunikácii 2022 organizuje Slovenský spolok študentov farmácie.