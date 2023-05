UK sa zaradila medzi tri percentá najlepších univerzít na svete

Bratislava 19. mája (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave patrí podľa rebríčka The Center for World University Rankings (CWUR) k 3,3 percenta najlepších univerzít na svete. Umiestnila sa na 661. mieste a stala sa tak najlepšou slovenskou vysokou školou. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) skončila na 1435. mieste, Slovenská technická univerzita v Bratislave získala 1637. miesto a Technická univerzita v Košiciach 1933.



"CWUR je jedným z najväčších akademických rebríčkov svetových univerzít. Patrí medzi popredné svetové rebríčky a univerzity hodnotí od roku 2012," priblížila Miller. Pri hodnotení sledujú štyri oblasti – kvalita vzdelávania (25 percent), zamestnateľnosť (25 percent), kvalita pedagógov (10 percent) a vedecké výsledky (40 percent).



Tento rok bolo podľa UPJŠ hodnotených 20.531 inštitúcií vyššieho vzdelávania z celého sveta, do konečného rankingu sa zaradilo iba 2000 najlepšie hodnotených. UPJŠ tak patrí medzi sedem percent top univerzít sveta.