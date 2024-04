Spúšťajú rekonštrukciu druhého bloku internátu Ľudovíta Štúra

Bratislava 30. apríla (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave ohlásila pokračovanie rekonštrukcie Internátu Ľudovíta Štúra a spúšťa rekonštrukciu druhého bloku. Práce sa začnú po ukončení letného semestra. Študenti môžu na internáte ostať do vypršania platnosti súčasných zmlúv, teda do konca júna. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Eva Kopecká s tým, že rekonštrukcia sa vzhľadom na havarijný stav nedala odkladať.



"Počas rekonštrukcie bude dotknutý blok vyňatý z ubytovacích kapacít. Tento akademický rok univerzita ubytovala všetkých záujemcov, čo bolo približne 30 percent z celkového počtu študentov univerzity. Budúci rok budú kapacity postačovať na ubytovanie približne 24 percent z celkového počtu študentov," priblížila hovorkyňa. Univerzita podľa nej oslovuje partnerské organizácie a ak nebude vlastná ubytovacia kapacita stačiť, poskytne študentom tipy na ďalšie zariadenia.



Súčasné vedenie univerzity plánovalo rekonštrukciu hneď po svojom nástupe v roku 2019. Plány však podľa Kopeckej narušili nedostatky v projekte, potom pandémia a energetická kríza. Podotkla, že keďže bratislavské univerzity nemohli v minulosti čerpať zdroje z európskych fondov, internáty nazbierali obrovský investičný dlh.



"Naše vedenie prevzalo internáty v katastrofálnom stave. Ich rekonštrukcia mala prebehnúť už dávno. Po pandémii sme dúfali, že sa táto investícia zaradí medzi vládne priority. Dostali sme sa však do stavu, kedy nám neostáva nič iné, ako začať s rekonštrukciou z vlastných zdrojov a súbežne hľadať ďalšie možnosti financovania," uviedol rektor UK Marek Števček.



Internát Ľudovíta Štúra je najväčším internátom UK. Pozostáva z dvoch prepojených výškových budov - blok A a blok B. Aktuálne sa realizuje rekonštrukcia výškového bloku A. Skončila sa prvá etapa, v ktorej boli obnovené zvislé a vodorovné rozvody, sociálne jadrá aj ústredné kúrenie. V ďalšej etape bude nasledovať zateplenie strechy, fasády a výmena všetkých okien a balkónových dverí. Súbežne sa začína rekonštrukcia výškového bloku B, ktorá bude taktiež realizovaná po etapách.



Od roku 2019 investovala UK do rekonštrukcií internátov 10.348.523,84 eur.