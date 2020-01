Študenti by mohli získať vzdelanie naraz na deviatich univerzitách

Bratislava 23. januára (TASR) - Študenti môžu získať vzdelanie naraz na deviatich univerzitách. V Bratislave sa v týchto dňoch koná stretnutie zástupcov deviatich univerzít, ktoré idú spoločne podať projekt ENLIGHT umožňujúci získať takéto vzdelanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Lenka Miller. Európska komisia chce, aby do roku 2024 vzniklo na území Európskej únie 20 aliancií tvorených európskymi univerzitami.



Jednou z aliancií je konzorcium deviatich škôl, ktorého súčasťou je aj slovenská UK. Jej partnermi sú Univerzita v Gente, Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Groningene, Univerzita v Baskicku, Univerzita v Göttingene, Írska národná univerzita v Galway a Univerzita v Tartu. "V prípade úspechu tohto projektu vznikne niečo ako superuniverzita, ktorá posunie medzinárodnú spoluprácu na výrazne vyššiu úroveň," uviedla Miller.



Štúdium naraz na deviatich univerzitách budú môcť využívať aj doktorandi či výskumníci. Študijné plány budú flexibilné a štúdium si budú môcť ušiť priamo na mieru, priblížila Miller.



Ak bude konzorcium úspešné a projekt získa podporu, bude mať tri roky a päť miliónov eur na to, aby pripravilo študijné plány. "Vďaka aliancii ENLIGHT získajú študenti UK prístup k množstvu nových vzdelávacích mobilít od medzinárodných online kurzov, cez letné školy, niekoľkomesačné študijné pobyty až po spoločné magisterské programy," povedal prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer. Aliancia podľa neho bude výrazne podporovať spoluprácu univerzity s neakademickým prostredím. Vo výučbe tiež bude reagovať na konkrétne výzvy spoločnosti.



"Vstup do takéhoto konzorcia prinesie našim výskumníčkam a výskumníkom, ale aj študentom a študentkám úplne nové možnosti od inovatívnych formátov výmen po výskumnú spoluprácu," hovorí rektor UK Marek Števček. Dodal, že štúdium na UK bude mať vďaka tejto iniciatíve čoraz medzinárodnejší charakter.