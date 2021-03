UK: Študenti zubného lekárstva by mohli včas zoštátnicovať

Bratislava 18. marca (TASR) - Študenti zubného lekárstva Univerzity Komenského (UK) v Bratislave by mohli semester dokončiť včas a stihnúť by mali aj štátnice. Umožní to výnimka zo zákazu vychádzania, ktorá umožňuje budúcim stomatológom absolvovať prax.



"S úľavou sme prijali informáciu, že vláda SR vyšla v ústrety študentom zubného lekárstva a reagovala na naše opakované žiadosti o udelenie výnimky pre študentov, pre ktorých je praktická výučba nevyhnutnou podmienkou na úspešné ukončenie štúdia. V súčasnosti prebieha prehodnotenie zameškaného štúdia a tvorba nových rozvrhov," uviedla pre TASR hovorkyňa UK Lenka Miller.



Univerzita tak podľa hovorkyne nevylučuje, že semester sa predsa len bude predlžovať. "Ak však bude situácia priaznivá, končiaci študenti by mali štúdium riadne ukončiť v tomto semestri," dodala Miller.



UK predtým upozornila, že študentom posledného ročníka zubného lekárstva hrozilo, že si z dôvodu chýbajúcej praxe zopakujú semester, a tým neukončia štúdium. Nemali udelenú výnimku zo zákazu vychádzania a nemohli tak absolvovať predpísanú praktickú výučbu.



Študenti vysokých škôl zdravotníckeho zamerania budú môcť absolvovať prax, a tým aj riadne ukončiť štúdium. "Vytvára sa výnimka zo zákazu vychádzania z dôvodu výkonu praxe v zdravotníckych zariadeniach pre študentov vysokých škôl zdravotníckeho zamerania," uviedol v stredu (17. 3.) štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Peter Stachura. Výnimka je súčasťou uznesenia vlády k predĺženiu núdzového stavu.