UK umožní študentom kombinované programy s európskymi univerzitami

Bratislava 10. júla (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave vytvorí spoločné kurzy a študijné programy spolu s ôsmimi európskymi univerzitami v rámci projektu pod záštitou Európskej komisie ENLIGHT. Škola sa tak zapojí do spolupráce s univerzitami v Belgicku, Francúzsku, Švédsku, Holandsku, Španielsku, Nemecku, Írsku a Estónsku. TASR o tom informovala hovorkyňa UK v Bratislave Lenka Miller.



„Konzorcium ENLIGHT združuje deväť európskych univerzít a ide o jednu z aliancií európskych univerzít, ktoré vznikajú na základe pilotného projektu Európskej komisie. Spolu takto v Európe vzniká 24 aliancií,“ informuje UK. V rámci projektu si budú môcť študenti vyskladať štúdium na viacerých univerzitách súčasne. Celému projektu dala zelenú Európska komisia s rozpočtom piatich miliónov eur.



V rámci trojročného projektového obdobia pripraví UK koncepcie internacionalizácie univerzity v oblasti výučby. Vzniknúť by tak mali spoločné kurzy a študijné programy, na ktorých sa budú môcť zúčastniť študenti aj učitelia.



Projekt ENLIGHT okrem Univerzity Komenského zapojí aj univerzity v Gente (Belgicko), Bordeaux (Francúzsko), Upssale (Švédsko), Groningene (Nemecko), Baskicku (Španielsko), Göttingene (Holandsko), Tarte (Estónsko) a Írsku národnú univerzitu v Galway.



„Som hrdý, že sa naša univerzita stala súčasťou celoeurópskej siete. Verím, že štúdium na Univerzite Komenského bude vďaka tomu ešte bližšie štandardom tých najlepších európskych univerzít,“ hovorí rektor UK Marek Števček. Univerzita Komenského plánuje do projektu ENLIGHT zapojiť polovicu študentov, a to cez študijné pobyty alebo rôzne formy virtuálnej mobility.



Súčasťou aliancie ENLIGHT sú za Slovensko aj neakademické inštitúcie ako Magistrát hlavného mesta SR Bratislava a spoločnosť Eset. „Vďaka tomu bude aliancia vplývať na tvorbu študijných programov orientovaných na prax a na aktuálne celospoločenské výzvy, akými sú klimatická zmena, úloha umelej inteligencie v spoločnosti či sociálna a kultúrna diverzita,“ dopĺňa UK. Okrem tej sa zo slovenských univerzít zapojí do programu aj Technická univerzita v Košiciach a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.