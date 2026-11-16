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UK v Bratislave chce obstarať holobox s modulom virtuálneho pacienta

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Na snímke budova Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Predmetom zákazky je dodanie zariadenia slúžiaceho ako interaktívny holografický prezentačný systém určený pre zobrazenie virtuálnej AI lekárne.

Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave chce obstarať holobox s modulom virtuálneho pacienta a virtuálnej reality lekárne. Predpokladaná hodnota zákazky je 500.940 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom zákazky je dodanie zariadenia slúžiaceho ako interaktívny holografický prezentačný systém určený pre zobrazenie virtuálnej AI lekárne s možnosťou interakcie s používateľom prostredníctvom hlasovej, dotykovej alebo pohybovej odozvy. „Umožňuje zobrazovanie 3D holografických avatarov, vzdelávacieho obsahu, farmaceutických procesov a tréningových scenárov,“ uvádza sa vo vestníku.

Zákazka má byť financovaná prostredníctvom Programu Slovensko v rámci projektu, ktorý sa zameriava na vybudovanie simulačného centra na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave pre vzdelávanie základnej zdravotníckej profesie - farmaceutov.

Lehota na predkladanie ponúk je do 18. decembra.
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