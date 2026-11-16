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UK v Bratislave chce obstarať holobox s modulom virtuálneho pacienta
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia slúžiaceho ako interaktívny holografický prezentačný systém určený pre zobrazenie virtuálnej AI lekárne.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave chce obstarať holobox s modulom virtuálneho pacienta a virtuálnej reality lekárne. Predpokladaná hodnota zákazky je 500.940 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia slúžiaceho ako interaktívny holografický prezentačný systém určený pre zobrazenie virtuálnej AI lekárne s možnosťou interakcie s používateľom prostredníctvom hlasovej, dotykovej alebo pohybovej odozvy. „Umožňuje zobrazovanie 3D holografických avatarov, vzdelávacieho obsahu, farmaceutických procesov a tréningových scenárov,“ uvádza sa vo vestníku.
Zákazka má byť financovaná prostredníctvom Programu Slovensko v rámci projektu, ktorý sa zameriava na vybudovanie simulačného centra na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave pre vzdelávanie základnej zdravotníckej profesie - farmaceutov.
Lehota na predkladanie ponúk je do 18. decembra.
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia slúžiaceho ako interaktívny holografický prezentačný systém určený pre zobrazenie virtuálnej AI lekárne s možnosťou interakcie s používateľom prostredníctvom hlasovej, dotykovej alebo pohybovej odozvy. „Umožňuje zobrazovanie 3D holografických avatarov, vzdelávacieho obsahu, farmaceutických procesov a tréningových scenárov,“ uvádza sa vo vestníku.
Zákazka má byť financovaná prostredníctvom Programu Slovensko v rámci projektu, ktorý sa zameriava na vybudovanie simulačného centra na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave pre vzdelávanie základnej zdravotníckej profesie - farmaceutov.
Lehota na predkladanie ponúk je do 18. decembra.