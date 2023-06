UK vyzvala štát,aby čím skôr vyhlásil výzvu na obnovu budov internátov

Bratislava 27. júna (TASR) - Najväčšie slovenské internáty, ktoré sa nachádzajú v bratislavskej Mlynskej doline, sú dlhodobo podfinancované a potrebujú zásah presahujúci finančné možnosti Univerzity Komenského (UK). Predstavitelia najstaršej slovenskej univerzity vyzvali v utorok počas tlačovej konferencie štát, aby čo najskôr začal konať a vyhlásil výzvu na komplexnú modernizáciu budov internátov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR potvrdilo, že vyhlási výzvu na rekonštrukciu budov a internátov vysokých škôl do 14. júla a výzvu na konzorciá do 7. augusta.



Rektor UK Marek Števček poznamenal, že nečinnosť štátnych orgánov môže zmariť nádej na rekonštrukciu najväčšieho študentského mesta. Na zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl bolo v pláne obnovy alokovaných takmer 204 miliónov eur. Vedenie UK poukázalo na to, že do konca druhého štvrťroka 2026 si plán stanovil zrekonštruovať najmenej 262.647 štvorcových metrov plochy vysokých škôl a internátov, avšak výzva na komplexnú rekonštrukciu doteraz nebola vypísaná. Števček poznamenal, že vypísanie výzvy sa odsúva už rok, pričom šanca stihnúť pôvodne stanovený termín druhého štvrťroka 2026 začína byť čoraz viac nereálnejšia. "Sme v podobnej situácii, ako sa ocitlo zdravotníctvo a Rázsochy," povedal Števček.







UK sa na vypísanie výzvy pripravila, vypracovala projekt komplexnej rekonštrukcie 12-poschodového internátu v Mlynskej doline s ubytovacou kapacitou 1345 osôb s projektovanou 63-percentnou úsporou primárnej energie. Projekt je podľa rektora UK odhadovaný na viac ako 34 miliónov eur.



Prorektorka UK pre majetok a investície Jana Duračinská poznamenala, že do internátov sa neinvestovalo desiatky rokov a univerzita pred sebou tlačí obrovský investičný dlh. "Výška dotácie od štátu dnes nestačí ani na pokrytie nákladov na našu hlavnú činnosť, ktorou je vzdelávanie študentov a vedecká činnosť. Na rekonštrukciu 'Štúraku' potrebujeme 34,5 milióna eur. Suma vyčlenená na kapitálové výdavky predstavuje okolo sedem miliónov eur ročne pre všetky slovenské školy a univerzity," uviedla Duračinská.



Števček poznamenal, že v utorok pri príležitosti 104. výročia vzniku najväčšej slovenskej univerzity rozmýšľajú nad tým, k akým dôsledkom by viedlo uzavretie najväčšieho slovenského internátu. "Ak neponúkneme dostupné ubytovanie, ešte viac študentov zamieri do krajín, ktoré rozvoj univerzitnej infraštruktúry podporujú," dodal Števček s tým, že toto je posledná šanca a udržanie najväčšieho študentského mesta je v záujme celého Slovenska.



Ministerstvo školstva uviedlo, že investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl dopĺňa ďalšie reformy plánu obnovy, a to najmä reformu súvisiacu so spájaním vysokých škôl do väčších celkov s cieľom koncentrácie excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít. "Väčšia časť prostriedkov určená na rekonštrukcie budov a internátov vysokých škôl je preto alokovaná na výzvy pre tie vysoké školy, ktoré chcú okrem rekonštrukcií budov priniesť aj ďalšie pridané hodnoty pre slovenské vysoké školstvo," spresnilo ministerstvo.



Poukázalo na to, že v auguste 2022 vyhlásilo výzvu na spájanie sa vysokých škôl s alokovanou sumou 145 miliónov eur s DPH. "Ani do tejto, ani do ďalšej výzvy sa neprihlásila žiadna vysoká škola. Aby napriek nezáujmu vysokých škôl o tieto výzvy Slovensko neprišlo o financie z plánu obnovy, vláda v apríli schválila návrh zmeny plánu obnovy tak, aby sa vysoké školy mohli spojiť aj ako konzorciá. Ešte pred touto zmenou ministerstvo vyhlásilo výzvu na projektové zámery na konzorciá, do ktorej sa zapojilo 11 vysokých škôl, pričom UK Bratislava nie je medzi nimi," doplnil rezort školstva.



Do výzvy na rekonštrukciu internátov sa budú môcť zapojiť aj nespájajúce sa univerzity, pričom budú mať finančný limit na žiadosť, ktorý bude nižší ako suma potrebná podľa UK na rekonštrukciu internátov Mlyny. "Toto nastavenie je nevyhnutné práve z toho dôvodu, aby boli do výzvy prihlásené prioritne tie rekonštrukčné projekty, ktoré stihnú byť ukončené najneskôr v prvej polovici roka 2026. Zároveň je potrebné dodať, že Slovensku poklesla celková finančná alokácia na projekty z plánu obnovy, a predpokladaná suma 34 miliónov eur na internáty Mlyny by preto značne presiahla polovicu plánovaných prostriedkov na túto výzvu, ktorá je určená všetkým verejným a štátnym vysokým školám na Slovensku," poznamenali z ministerstva.



Zároveň z MŠVVaŠ dodali, že UK v Bratislave už v roku 2018 dostala k dispozícii zdroje vo výške zhruba 14 miliónov eur na rekonštrukcie internátov. Tie podľa ministerstva univerzita nebola schopná v plnej miere využiť, v dôsledku čoho ministerstvo muselo bezodkladne prerozdeliť značnú časť týchto zdrojov medzi iné vysoké školy.