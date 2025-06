Ukončenie analýzy vakcín proti COVID-19 plánuje SAV na koniec júla

Bratislava 23. júna (TASR) - Ukončenie analýzy mRNA vakcín proti COVID-19 je plánované na koniec júla. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková.



„V týchto dňoch vyhodnocujeme výber a validáciu metodík a postupov k analýzam vakcín. Predpokladáme, že následne začneme so samotnou analýzou,“ ozrejmila Tináková.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v apríli na základe poverenia vlády požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Odborníci by mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako analýzu vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza má stáť približne 350.000 eur.