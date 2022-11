Ukončili sme ďalší úspešný ročník Huawei Seeds for the Future

Bratislava 22. novembra (OTS) - Skupina študentov navrhla smart aplikáciu zameranú na mentálne zdravie používateľa s využitím umelej inteligencie.Do ostatného ročníka Huawei Seeds for the Future sa zapojili študenti technických odborov z celého Slovenska. Hlavným cieľom programu je rozvíjať kvalifikované talenty v IT a v telekomunikačnom sektore a premosťovať komunikáciu medzi krajinami a kultúrami. Študenti sa počas intenzívneho 8-dňového online programu zúčastnili kurzov, workshopov a diskusií na témy ako umelá inteligencia, kybernetická ochrana alebo medzinárodný manažment.týmito slovami otvoril tohtoročný programOtvárací ceremoniál v Bratislave podporila aj Republiková únia zamestnávateľov a jej tajomník,, ktorý sa osobne prihovoril študentom:Každý deň mali študenti niekoľko hodín workshopov a seminárov o tom, ako fungujú, kam smerujú a aké sú perspektívy nových technológií. Vzdelávali sa v oblasti projektového manažmentu a tvorení biznis modelu, čo neskôr využili pri tvorení vlastného projektu.hovoríuzatvorilPočas trvania programu mali študenti za úlohu vytvoriť technologický koncept, ktorý bude riešiť každodenné problémy efektívne, rýchlo a udržateľne. Uplatnili tak vedomosti, ktoré nadobudli počas live webinárov, diskusií a lekcií z oblasti ako 5G, Cloud computing, AI a digital power.hovorívysvetľuje účastník programuzhodnotila program takto:Do projektu sa zapojil ajPo úspešnom absolvovaní všetkých povinných kurzov, workshopov a jedného voliteľného predmetu, dostanú študenti certifikát, ktorý bude pre nich výhodou v ďalších štúdiách a budúcej kariére a zároveň sa pripoja do LinkedIn komunity absolventov, kde môžu aj naďalej spolu komunikovať. Spoločnosť Huawei sa na oblasti rozvoja a podpory IKT talentov zameriava aj v ďalších programoch, ako napríklad Huawei IKT akadémia.