ÚKOZP by mohol kontrolovať psychiatrie a liečebne pre dlhodobo chorých

Bratislava 22. januára (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) by po novom mohol vykonávať cielené monitorovacie návštevy miest, kde sa nachádzajú osoby obmedzené na osobnej slobode. A to aj v záujme predchádzania mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania či trestania. Zmeny prináša novela zákona o verejnom ochrancovi práv, ktorú už odobrila vláda. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Elena Koritšánska.



"Vítam možnosť poskytnúť osobám odkázaným na pomoc a podporu iných ešte väčšiu ochranu, najmä v takých kritických situáciách, akými sú zlé, kruté zaobchádzanie alebo konanie, ktoré má znaky mučenia," uviedla komisárka Zuzana Stavrovská. S cieľom monitorovať takéto zaobchádzanie plánuje ÚKOZP prijať šesť nových zamestnancov. Návštevy by sa mohli týkať zariadení sociálnych služieb, zdravotníckych zariadení, ako sú psychiatrie či liečebne pre dlhodobo chorých a zariadení, kde sa poskytuje ochranné liečenie.



Legislatívna zmena by posilnila aj ďalšie kompetencie komisárky, ktoré by po novom zahŕňali napríklad objasnenie skutkových okolností a vymedzenie a uznanie zodpovednosti jednotlivcov a štátu za obete a ich rodiny. "Súčasťou našej práce bude aj sledovanie úplnej nápravy a odškodnenie zo strany zasahujúceho subjektu, vrátane primeraného finančného odškodnenia," doplnila Koritšánska.



Priblížila, že počas sedemročnej činnosti úradu vysledovali a posudzovali množstvo prípadov, ktoré mali znaky zlého zaobchádzania, čo aj oznamovali orgánom činným v trestnom konaní. "Mohli sme však konať len v rámci našej doterajšej pôsobnosti, bez potrebného špeciálneho statusu, ako aj potrebnej finančnej a personálnej kapacity, ktorá by na to mala priestor," vysvetlila.



Ak legislatívny návrh schvália poslanci parlamentu a zároveň sa zavŕši samotná ratifikácia Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu, zmeny by mali začať platiť od mája tohto roka. Rozšírené kompetencie sa týkajú verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorí tak budú môcť navštevovať osoby obmedzené na osobnej slobode a zisťovať, ako sa s nimi zaobchádza.