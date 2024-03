ÚKOZP chce zastupovať svojich klientov pred Ústavným súdom SR

Bratislava 2. marca (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) chce presadiť legislatívnu zmenu, vďaka ktorej by mohli svojich klientov zastupovať pred Ústavným súdom SR. "Našou veľkou výzvou je legislatívna zmena, ktorá by nám umožnila podať individuálnu ústavnú sťažnosť," uviedla komisárka Zuzana Stavrovská. Ministerstvo spravodlivosti SR pre TASR deklarovalo, že sa zámeru nebráni.



Stavrovská priblížila, že podľa súčasného právneho stavu môže fyzická či právnická osoba, ktorej práva boli porušené, podať individuálnu sťažnosť, avšak musí byť zastúpená advokátom. ÚKOZP odôvodňuje svoj zámer najmä tým, že mnoho ľudí so zdravotným postihnutím nemá na advokáta peniaze. V prípade neúspechu na ústavnom súde má ÚKOZP ambíciu zastupovať klientov pred Európskym súdom pre ľudské práva.



Ministerstvo spravodlivosti SR v reakcii uviedlo, že sa takémuto zámeru a spolupráci na ňom v budúcnosti nebráni.