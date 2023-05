ÚKOZP: Duševné zdravie občanov by malo patriť medzi priority politikov

Bratislava 28. mája (TASR) - Dobré duševné zdravie obyvateľstva by malo byť jednou z hlavných priorít politikov. Pri príležitosti štvrtého ročníka Európskeho týždňa duševného zdravia, ktorý aktuálne prebieha, na to upozornil Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP). TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Elena Koritšánska.



"Podpora duševného zdravia musí byť dostupná pre všetkých. Spravodlivý prístup k starostlivosti o duševné zdravie môže zlepšiť kvalitu života mnohých ľudí, najmä zraniteľných skupín," skonštatovala. Medzi nimi sú napríklad deti, mládež, seniori, ľudia so zdravotným postihnutím či marginalizované skupiny.



Európsky týždňa duševného zdravia je celoeurópskou iniciatívou, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o význame duševného zdravia v každodennom živote. "Táto týždenná online akcia je príležitosťou pre každého, aby si vymenil informácie o všetkých aspektoch duševného zdravia, podelil sa o svoj osobný príbeh o tom, ako zvládať ťažkosti v čase krízy alebo vo všeobecnosti, a zároveň, aby upozornil na potrebu konať," priblížila Koritšánska.



ÚKOZP zároveň zdôraznil, že je potrebné zvýšiť povedomie širokej verejnosti a tvorcov politík o duševnom zdraví, znížiť stigmatizáciu a zmeniť správanie a postoje. "Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) môže mať absencia dobrého duševného zdravia ničivé účinky na jednotlivcov, rodiny a komunity, pričom každý druhý človek sa počas svojho života stretne s problémom duševného zdravia," poukázala hovorkyňa.



Téme duševných ochorení a ich liečbe sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská venuje od vzniku ÚKOZP v roku 2015 a považuje ich za jednu z priorít svojej činnosti.