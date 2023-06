Komisárka Z. Stavrovská navštívi tri mestá na Zemplíne

Sobrance 20. júna (TASR) - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská navštívi v utorok Sobrance. V rámci troch výjazdových dní na Zemplíne zavíta tiež do Trebišova a Vranova nad Topľou. K dispozícii bude aj pre verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) Elena Koritšánska.



Takzvaný "Deň s komisárkou" potrvá v každom z uvedených miest od rána do neskorých popoludňajších hodín. Predpoludnie bude venované stretnutiam s predstaviteľmi a zástupcami miest i zamestnancami štátnych, verejných aj mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím.



Komisárka zároveň v každom meste alebo jeho blízkom okolí navštívi niekoľko zariadení venujúcich sa ľuďom so zdravotným postihnutím. V Sobranciach to bude Domov sociálnych služieb DOSOS a registrovaný sociálny podnik DOZA, ako aj zariadenie pre seniorov. V Trebišove sa komisárka a jej tím stretnú so seniormi v dennom centre a s deťmi v základnej škole pre žiakov s autizmom. Vo Vranove nad Topľou zavítajú do denného stacionára Mima a do mestského zariadenia pre seniorov.



V čase od 15.00 do 17.00 bude komisárka a jej kolegyne k dispozícii verejnosti, a to v priestoroch s bezbariérových prístupom. V Sobranciach to bude v spoločenskej sále na Námestí slobody, v Trebišove na Strednej odbornej škole služieb a priemyslu sv. Jozafáta a vo Vranove nad Topľou v dome kultúry. "Obyvatelia môžu prísť osobne podať podnet alebo sa poradiť v súvislosti s ochranou práv ľudí so zdravotným postihnutím," dodala Koritšánska.



Organizovanie výjazdových dní je podľa ÚKOZP dôležitou súčasťou jeho činnosti. "Môžeme zistiť, v akých reálnych podmienkach žijú ľudia so zdravotným postihnutím v jednotlivých mestách, akú podporu im ich mestá poskytujú a ako jednotlivé samosprávy spolupracujú s organizáciami zastupujúcimi ľudí so zdravotným postihnutím," doplnila Stavrovská.