< sekcia Slovensko
ÚKOZP: Za 10 rokov existencie úradu posúdila Stavrovská 6500 podnetov
Dôležitou súčasťou práce komisárky sú monitorovacie návštevy v zariadeniach sociálnych služieb, školách, zdravotníckych zariadeniach a ďalších inštitúciách.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) pôsobí desať rokov ako nezávislý orgán dohľadu nad uplatňovaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Za toto obdobie komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská posúdila viac ako 6500 individuálnych podnetov od osôb so zdravotným postihnutím a ich blízkych. ÚKOZP o tom informuje na svojom webe.
Úrad poskytol podporu najmä pri získavaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, dostupnosti invalidných dôchodkov a zdravotnej starostlivosti či poskytovaní sociálnych služieb. Pomáhal aj pri uplatňovaní práva na inkluzívne vzdelávanie, prístupe k budovám, doprave a digitálnym službám alebo ochrane pred diskrimináciou a neprimeraným zaobchádzaním. „Naša práca je predovšetkým o konkrétnych ľuďoch a ich príbehoch. Ľuďoch, ktorí sa často ocitnú v zložitej životnej situácii alebo v spleti zákonov a inštitúcií,“ uviedla Stavrovská.
Dôležitou súčasťou práce komisárky sú monitorovacie návštevy v zariadeniach sociálnych služieb, školách, zdravotníckych zariadeniach a ďalších inštitúciách. Za desať rokov sa podarilo zrealizovať 145 návštev zariadení sociálnych služieb vo všetkých krajoch, 22 návštev psychiatrických zariadení či viac než 1400 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
Od roku 2023 komisárka vykonáva aj úlohy národného preventívneho mechanizmu podľa opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Tím uskutočnil systematické návštevy v 11 psychiatrických a piatich sociálnych zariadeniach. Podarilo sa identifikovať štyri prípady systémovej praxe zlého zaobchádzania. Úrad spolupracuje s vedením dotknutých zariadení a štátnymi orgánmi na zavádzaní nápravných opatrení.
Komisárka sa aktívne zapájala do medzirezortných pripomienkových konaní. Jej odporúčania podľa úradu prispeli najmä k reforme kompenzácií a posudzovania odkázanosti, zvyšovaniu kvality sociálnych služieb, rozvoju inkluzívneho vzdelávania, zlepšeniu prístupnosti dopravy, digitálnych služieb a verejných budov, ale aj ochrane osôb so zdravotným postihnutím pred násilím. Súčasťou ochrany práv bola aj účasť v 125 súdnych konaniach.
Za prvý zlomový moment na vznik úradu možno považovať rok 2012. Vtedy sa do programového vyhlásenia vlády SR dostal záväzok vytvoriť podmienky na implementáciu dohovoru vrátane jeho inštitucionálneho zabezpečenia. Tým sa otvorila cesta k príprave legislatívneho rámca.
Druhým zlomovým momentom bol rok 2015, keď bol prijatý zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, účinný od 1. septembra 2015. Tento zákon vytvoril základ pre vznik samostatnej inštitúcie, ktorá je jasne identifikovateľná ako nezávislý národný orgán špecializovaný na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím a ktorá pôsobí oddelene od ostatných orgánov verejnej moci.
Na komisárku sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že došlo k porušeniu alebo ohrozeniu práv osoby so zdravotným postihnutím vrátane detí či osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. Za historicky prvú komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím zvolila Národná rada SR 2. decembra 2015 Zuzanu Stavrovskú.
Úrad poskytol podporu najmä pri získavaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, dostupnosti invalidných dôchodkov a zdravotnej starostlivosti či poskytovaní sociálnych služieb. Pomáhal aj pri uplatňovaní práva na inkluzívne vzdelávanie, prístupe k budovám, doprave a digitálnym službám alebo ochrane pred diskrimináciou a neprimeraným zaobchádzaním. „Naša práca je predovšetkým o konkrétnych ľuďoch a ich príbehoch. Ľuďoch, ktorí sa často ocitnú v zložitej životnej situácii alebo v spleti zákonov a inštitúcií,“ uviedla Stavrovská.
Dôležitou súčasťou práce komisárky sú monitorovacie návštevy v zariadeniach sociálnych služieb, školách, zdravotníckych zariadeniach a ďalších inštitúciách. Za desať rokov sa podarilo zrealizovať 145 návštev zariadení sociálnych služieb vo všetkých krajoch, 22 návštev psychiatrických zariadení či viac než 1400 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
Od roku 2023 komisárka vykonáva aj úlohy národného preventívneho mechanizmu podľa opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Tím uskutočnil systematické návštevy v 11 psychiatrických a piatich sociálnych zariadeniach. Podarilo sa identifikovať štyri prípady systémovej praxe zlého zaobchádzania. Úrad spolupracuje s vedením dotknutých zariadení a štátnymi orgánmi na zavádzaní nápravných opatrení.
Komisárka sa aktívne zapájala do medzirezortných pripomienkových konaní. Jej odporúčania podľa úradu prispeli najmä k reforme kompenzácií a posudzovania odkázanosti, zvyšovaniu kvality sociálnych služieb, rozvoju inkluzívneho vzdelávania, zlepšeniu prístupnosti dopravy, digitálnych služieb a verejných budov, ale aj ochrane osôb so zdravotným postihnutím pred násilím. Súčasťou ochrany práv bola aj účasť v 125 súdnych konaniach.
Za prvý zlomový moment na vznik úradu možno považovať rok 2012. Vtedy sa do programového vyhlásenia vlády SR dostal záväzok vytvoriť podmienky na implementáciu dohovoru vrátane jeho inštitucionálneho zabezpečenia. Tým sa otvorila cesta k príprave legislatívneho rámca.
Druhým zlomovým momentom bol rok 2015, keď bol prijatý zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, účinný od 1. septembra 2015. Tento zákon vytvoril základ pre vznik samostatnej inštitúcie, ktorá je jasne identifikovateľná ako nezávislý národný orgán špecializovaný na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím a ktorá pôsobí oddelene od ostatných orgánov verejnej moci.
Na komisárku sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že došlo k porušeniu alebo ohrozeniu práv osoby so zdravotným postihnutím vrátane detí či osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. Za historicky prvú komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím zvolila Národná rada SR 2. decembra 2015 Zuzanu Stavrovskú.