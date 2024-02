Stavrovská: Zneužívanie parkovacích preukazov netreba generalizovať

Bratislava 3. februára (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) zaznamenal vlani časté podnety, týkajúce sa parkovacej politiky v mestách. Išlo najmä o odoberanie vyhradených parkovacích miest osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) s preukazmi ŤZP. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská v rozhovore pre TASR upozornila, že zneužívanie parkovacích preukazov by sa nemalo generalizovať. Zaoberala sa aj vysťahovaním ľudí so zdravotným postihnutím z nájomných bytov či podnetmi na zdravotnú starostlivosť.



Podnety na parkovaciu politiku sa týkali Bratislavy, Košíc, Trenčína a Nitry. V prípade Košíc vyhodnotil ÚKOZP odoberanie vyhradených parkovacích miest držiteľom preukazov ŤZP ako v rozpore so zákonom a ako svojvoľné a subjektívne rozhodovanie. V Bratislave zaznamenal ÚKOZP problém s parkovaním osobných asistentov, ktorí parkovali v spoplatnených zónach. "V Trenčíne a v Nitre sme odoberanie, prípadne spoplatňovanie vyhradených miest vyhodnotili tiež ako zhoršenie kvality života osôb s ťažkým zdravotným postihnutím," uviedla Stavrovská. Samosprávy odôvodňujú opatrenia tým, že chcú zabrániť zneužívaniu. Komisárka však argumentuje, že zneužívanie preukazov by sa nemalo generalizovať a nemali by sa postihovať všetci ich oprávnení držitelia.



Za zarážajúce považuje komisárka snahy niektorých primátorov alebo starostov o vysťahovanie osôb so zdravotným postihnutím z nájomných bytov. "V prípade nezákonného vypratania obyvateľov v Trenčianskych Tepliciach sme sa obrátili na generálnu prokuratúru. V prípade obce Ohrady v okrese Dunajská Streda sa nám zatiaľ podarilo zabrániť vysťahovaniu pána s mentálnym postihnutím, ale starostka sa naďalej pokúša vysťahovať ho," poznamenala komisárka. Zdôraznila, že vedenia miest a obcí by sa mali o svojich obyvateľov starať o to viac, ak sú to chránené osoby z titulu zdravotného postihnutia. Priblížila, že v týchto prípadoch vôbec nešlo o neplatičov či o iné prípady, keď by existoval zákonný dôvod vysťahovania, ale o diskrimináciu ľudí z titulu zdravotného postihnutia.



Nárast podnetov zaznamenal ÚKOZP aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, týkajúcej sa komunikácie zdravotníckeho personálu s osobami so zdravotným postihnutím a dodržiavania ich práv ako pacientov, ako je napríklad právo na sprevádzajúcu osobu.



Za závažný považuje komisárka napríklad aj prípad onkologickej pacientky ktorá musela ísť na interrupciu zo zdravotných dôvodov, pretože absolvovala chemoterapiu, nevediac, že je tehotná, ale zdravotná poisťovňa odmietla zákrok preplatiť a musela si ho zaplatiť v súkromnom zariadení. "Snažíme sa poisťovňu presvedčiť, že jej zákrok preplatiť má a podali sme podnet aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vnímame to ako príklad nedostatočne fungujúceho systému zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia," ozrejmila komisárka. Doplnila, že o téme chce rokovať aj s ministerstvom zdravotníctva.