Ukrajina: Fico si neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie
Ukrajina si podľa ministerstva zahraničných vecí váži komplexnú podporu svojich medzinárodných partnerov.
Autor TASR
Kyjev 10. augusta (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu kritizovalo vyjadrenia premiéra SR Roberta Fica, ktorý si podľa ukrajinského rezortu diplomacie neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu a nebezpečenstvo spolupráce s agresorom. TASR o tom informuje podľa vyhlásenia ukrajinského ministerstva.
„Po viac ako troch rokoch ozbrojenej agresie Ruskej federácie voči Ukrajine si premiér Slovenskej republiky Robert Fico stále nedokáže uvedomiť skutočné dôvody tejto zločineckej invázie a nebezpečenstvo spolupráce s agresorským štátom,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo.
Podľa ukrajinského rezortu diplomacie je poľutovaniahodné, že predseda vlády členského štátu Európskej únie sa uchyľuje k „otvorene urážlivej rétorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu,“ ktorý naďalej vzdoruje ruskej agresii a bráni svoju krajinu v záujme bezpečnosti celého európskeho kontinentu.
Ministerstvo varovalo pred používaním „nepriateľských (ľudových analógií) a snahou zvyšovať si domáce politické preferencie na úkor Ukrajiny“. Takéto vyjadrenia označil rezort za ľahkovážne a podľa neho urážajú pamiatku padlých vo vojne, utrpenie miliónov ukrajinských rodín, ako aj obetu tých, ktorí bojujú za slobodu.
Ukrajina si podľa ministerstva zahraničných vecí váži komplexnú podporu svojich medzinárodných partnerov, ktorí obhajujú princípy územnej celistvosti suverénnych štátov, zásady medzinárodného práva a zachovania globálneho poriadku založeného na pravidlách.
„V tomto kontexte vyjadrenia Roberta Fica ostro odporujú duchu dobrého susedstva, solidarity a vzájomného rešpektu, ktorý slovenský ľud neustále prejavuje voči Ukrajine. Týmto pán Fico zároveň prejavuje neúctu voči vlastnému národu,“ uzavrelo ukrajinské ministerstvo.
Slovenský premiér v sobotu na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, v ktorom sa vyjadril k plánovanému stretnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, ktoré sa má uskutočniť v piatok 15. augusta na Aljaške. Fico povedal, že strana Smer-SD mala pri hodnotení ukrajinsko-ruského konfliktu pravdu prakticky vo všetkom.
„Všetci už vedia, že konflikt má svoje vážne korene v nedávnej histórii, že nemá vojenské riešenie. Všetci už vedia, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné. Všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo, a za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť,“ tvrdí Fico.
Dodal, že nech plánované rokovania prezidentov Ruska a USA dopadnú akokoľvek, trpieť bude Ukrajina. Podľa neho sú ukrajinskí politickí lídri za tento stav do určitej miery zodpovední, pretože sa nechali nalákať Západom a podporovali „neúspešnú západnú stratégiu poškodiť Rusko cez všemožnú podporu Ukrajiny vo vojenskom konflikte“. Vojna podľa premiéra mohla skončiť už v apríli 2022, ale bránili tomu viacerí západní politici.
Myslí si, že to, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné. Najpodstatnejšie sú podľa neho dve veci, a to, aby sa dohodlo okamžité zastavenie vojenských operácií a skončilo sa zabíjanie, a aby „iní západní hráči nehodili do prípadnej dohody o prímerí vidly“.
