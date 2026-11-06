Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. november 2026Meniny má Renáta
< sekcia Slovensko

Ukrajinské ministerstvo poprelo účasť vojakov na incidente v Trenčíne

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V súvislosti s prípadom polícia zadržala ďalšieho ukrajinského občana.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Kyjev 5. novembra (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odmietlo medializované informácie, podľa ktorých sa na tragickom incidente v Trenčíne zúčastnili ukrajinskí vojaci. Všetky osoby spojené s prípadom sú podľa neho civilisti, pričom dvaja z nich boli na Slovensku na pracovnej ceste. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré TASR poskytlo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.

V noci na štvrtok prišiel o život v ubytovacom zariadení v Trenčíne občan Ukrajiny, ktorého útočník bodol do oblasti srdca a brucha. Podľa polície následkom zranení podľahol.

V súvislosti s prípadom polícia zadržala ďalšieho ukrajinského občana. Po tretej osobe, ktorá sa nachádzala na mieste incidentu, pátra. Krajská kriminálna polícia v Trenčíne začala trestné stíhanie pre podozrenie z úkladnej vraždy, uvádza sa vo vyhlásení.

„Všetky uvedené osoby sú civilisti. Dvaja z nich sa na Slovensku nachádzali na pracovnej ceste a nie sú príslušníkmi Obranných síl Ukrajiny. Žiadame preto, aby sa nešírili nepravdivé informácie,“ dodalo ukrajinské ministerstvo.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Premiér: Musíme spraviť všetko pre dokončenie volebného obdobia

ONLINE LIGA MAJSTROV: LASK Linz - Slovan Bratislava

Prieskum: Spojenie komunálnych a regionálnych volieb väčšine vyhovuje

VIDEO: DRÁMA V BRATISLAVE: Na Tomášikovej ulici sa strieľalo