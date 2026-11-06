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Ukrajinské ministerstvo poprelo účasť vojakov na incidente v Trenčíne
V súvislosti s prípadom polícia zadržala ďalšieho ukrajinského občana.
Autor TASR
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Bratislava/Kyjev 5. novembra (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odmietlo medializované informácie, podľa ktorých sa na tragickom incidente v Trenčíne zúčastnili ukrajinskí vojaci. Všetky osoby spojené s prípadom sú podľa neho civilisti, pričom dvaja z nich boli na Slovensku na pracovnej ceste. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré TASR poskytlo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.
V noci na štvrtok prišiel o život v ubytovacom zariadení v Trenčíne občan Ukrajiny, ktorého útočník bodol do oblasti srdca a brucha. Podľa polície následkom zranení podľahol.
V súvislosti s prípadom polícia zadržala ďalšieho ukrajinského občana. Po tretej osobe, ktorá sa nachádzala na mieste incidentu, pátra. Krajská kriminálna polícia v Trenčíne začala trestné stíhanie pre podozrenie z úkladnej vraždy, uvádza sa vo vyhlásení.
„Všetky uvedené osoby sú civilisti. Dvaja z nich sa na Slovensku nachádzali na pracovnej ceste a nie sú príslušníkmi Obranných síl Ukrajiny. Žiadame preto, aby sa nešírili nepravdivé informácie,“ dodalo ukrajinské ministerstvo.
V noci na štvrtok prišiel o život v ubytovacom zariadení v Trenčíne občan Ukrajiny, ktorého útočník bodol do oblasti srdca a brucha. Podľa polície následkom zranení podľahol.
V súvislosti s prípadom polícia zadržala ďalšieho ukrajinského občana. Po tretej osobe, ktorá sa nachádzala na mieste incidentu, pátra. Krajská kriminálna polícia v Trenčíne začala trestné stíhanie pre podozrenie z úkladnej vraždy, uvádza sa vo vyhlásení.
„Všetky uvedené osoby sú civilisti. Dvaja z nich sa na Slovensku nachádzali na pracovnej ceste a nie sú príslušníkmi Obranných síl Ukrajiny. Žiadame preto, aby sa nešírili nepravdivé informácie,“ dodalo ukrajinské ministerstvo.