Ukrajinské MZV: Fico zastrašuje verejnosť vyhláseniami o Majdane

Kyjev 23. januára (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico sa snaží zastrašiť spoločnosť na Slovensku svojimi vyhláseniami, že v krajine sa nachádza skupina expertov, ktorá sa údajne podieľala na organizácii udalostí na kyjevskom Majdane koncom roka 2013 a začiatkom roka 2014 a teraz sa usiluje o prevrat na Slovensku. Vyhlásil to na štvrtkovom tlačovom brífingu hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj, informuje TASR s odvolaním sa na ukrajinskú agentúru Ukrinform.



"Tieto vyhlásenia považujeme za pokus zastrašiť slovenskú spoločnosť a skonsolidovať svoj vlastný elektorát - nič viac a nič menej. To isté urobilo aj vedenie v Gruzínsku. Je to štandardná rozprávka," povedal hovorca ukrajinského ministerstva.



Dodal, že slovenský premiér by sa mal radšej zamyslieť nad svojimi vlastnými krokmi, ktoré podľa Kyjeva spôsobujú napätie v slovenskej spoločnosti.



"Vyzerá to tak, že slovenský premiér vytiahol zo skrine niečo dávno skazené, čo už nie je pekné používať na verejnosti," komentoval Ficove vyjadrenia o Majdane hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.



Fico v stredu informoval, že na území SR je skupina expertov, ktorá sa podieľala na nedávnych rozsiahlych protivládnych demonštráciách v Gruzínsku a pred rokmi aj na udalostiach na kyjevskom Majdane, ktoré viedli k pádu vlády vtedajšieho prezidenta Viktora Janukovyča. Podľa Fica je táto skupina financovaná z USA. Vo štvrtok po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR upozornil, že na Slovensku sú aktívne štruktúry, ktoré plánujú vyvolať rozsiahle verejné protesty, eskalovať ich do násilností a napokon sa pokúsiť o prevrat.