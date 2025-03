Ukrajinské veľvyslanectvo odsúdilo vyjadrenia E. Kaliňáka

Bratislava/Kyjev 6. marca (TASR) - Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku vo štvrtok kritizovalo najnovšie vyjadrenia nezaradeného slovenského europoslanca Erika Kaliňáka (Smer-SD) týkajúce sa vojny na Ukrajine. Uviedlo, že má v úmysle obrátiť sa pre to na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR s príslušnou nótou s cieľom získať "jasné vysvetlenie nevhodných vyjadrení" predstaviteľa vládnej strany, píše TASR.



Veľvyslanectvo tvrdí, že Ukrajina si zároveň vyhradzuje právo reagovať opatreniami na ochranu svojich národných záujmov. Tvrdenie Kaliňáka vníma ako spochybňovanie záväzku SR dodržiavať normy medzinárodného práva, ktorých hlavnou hodnotou je neporušiteľnosť suverenity a územnej celistvosti nezávislých štátov.



"V čase, keď ukrajinský národ už štvrtý rok po sebe hrdinsky vzdoruje rozsiahlej ruskej agresii a potrebuje podporu svetového spoločenstva, vysoký predstaviteľ vládnej strany susedného štátu, ktorý by mal mať najväčší záujem na zachovaní nezávislej, suverénnej a silnej Ukrajiny, otvorene stojí na strane agresora a praje mu okupáciu celého územia krajiny, ktorá sa stala jeho obeťou," uviedlo ukrajinské veľvyslanectvo na sociálnej sieti Facebook.



Podľa veľvyslanectva "nezodpovedné" vyhlásenia Kaliňáka podkopávajú snahy ukrajinskej a slovenskej strany o "návrat k pragmatickému, konštruktívnemu a obojstranne výhodnému dialógu na všetkých úrovniach vrátane formátu spoločných zasadnutí vlád".



Kaliňák v rozhovore pre portál Interez povedal, že ak by sa Rusi dostali do ukrajinského Užhorodu, Slovensko by malo konečne spoľahlivého partnera. Na tieto slová vo štvrtok reagoval aj prezident SR Peter Pellegrini, ktorý vyhlásil, že zahraničnú politiku SR tvorí prezident a predseda vlády SR, ostatní ju len komentujú.



Prezident tvrdí, že slová Kaliňáka neberie vážne a vníma ho ako mladého a veľmi neskúseného politika. "Nemyslím si, že tento mladý muž, ktorý je v politike veľmi krátko, má a je schopný tak analyzovať situáciu vo svete, aby rozprával svoje názory. A keď ich rozpráva, tak ich netreba brať vôbec vážne a relevantne, pretože on má ešte na to čas, aby sa najvyšší ústavní činitelia zaoberali jeho vyjadreniami," povedal Pellegrini s tým, že europoslanec Kaliňák sa snaží zaujať.