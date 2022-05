Od 1. júla sa majú zmeniť podmienky bezplatnej prepravy odídencov

Bratislava 31. mája (TASR) - Od 1. júla sa majú zmeniť podmienky bezplatnej prepravy pre odídencov a občanov Ukrajiny. Dôvodom je časté zneužívanie systému. Osoby, ktoré budú opakovane vstupovať z Ukrajiny na Slovensko, by mali nárok na bezplatnú prepravu stratiť. Základná bezplatná preprava má platiť buď päť dní po vstupe na Slovensko alebo päť dní po získaní statusu odídenca. Platiť majú aj výnimky. Na utorkovom zasadnutí o tom rozhodol ústredný krízový štáb (ÚKŠ). Informoval o tom Ján Farkaš z Ministerstva dopravy a výstavby SR.



"Najviac sa to zneužívalo pri tzv. pendlerskej preprave, kde sa niekoľkokrát objavovali tie isté osoby a je evidentné, že nevstupovali na Slovensko z dôvodu utečeneckej krízy," zdôvodnil Farkaš. Ako zdôraznil, snahou je pomôcť najmä tým, ktorí to naozaj potrebujú. Pri bezplatnej preprave sa majú utečenci z Ukrajiny preukazovať dokladom s názvom "Slovak help", ktorý majú dostávať po prekročení hranice, alebo dokladom o dočasnom útočisku, teda získanom statuse odídenca.







Naďalej má byť umožnená bezplatná preprava pre žiakov na cestu do základných a stredných škôl vrátane sprievodu počas dní školského vyučovania. Vlakovú alebo prímestskú dopravu by mohli zadarmo využívať počas 60 dní aj osoby hľadajúce prácu. Výnimku by mohli mať napríklad aj osoby so zdravotným postihnutím.



Vzhľadom na klesajúce počty migrantov z Ukrajiny plánuje ministerstvo dopravy tiež upraviť fungovanie transferov z hranice. "Nebude už vyčlenený transfer z ministerstva dopravy, ale tieto transfery prejdú na regionálneho dopravcu, čiže regionálne prímestské linky," načrtol Martin Miškovský z ministerstva dopravy. V prípade zhoršenia situácie má rezort dopravy opäť operatívne zabezpečiť transfery z hranice.