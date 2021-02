Ulman: Seriál je veľký požierač času, mnohí si ho predtým odopierali

Bratislava 14. februára (TASR) - Pandémia síce ovplyvnila aj tvorbu slovenských filmárov, nové počiny však tvorili aj v "covidovom" roku 2020. Nakrúcali sa tiež seriály, ktoré sa vďaka protipandemickým opatreniam a lockdownom vrátili do života ľudí.



"Rok 2020 v zábavnom priemysle môžeme považovať za rok návratu seriálov, i keď to už teraz nie je ako za socializmu, keď boli ulice večer ľudoprázdne a každý doma pozeral nový diel Nemocnice na kraji mesta či iného úspešného seriálu," uviedol pre TASR Miroslav Ulman, odborný referent Audiovizuálneho informačného centra Slovenského filmového ústavu (SFÚ). "Ale vzhľadom na to, že ľudia sú pre obmedzenia zavretí doma a majú viac času pre seba, začali viac sledovať seriály na HBO, Netflixe... Vieme, že seriál je veľký požierač času, a tak si ho mnohí pred pandémiou odopierali. A teraz si povedia, že času majú dosť, má to 60 dielov, tak prečo si to nepozrieť," hovorí Ulman.



V rozhovore ďalej potvrdil, že v covidovom roku nemala prestávku ani slovenská filmová tvorba, darilo sa zvlášť režisérkam. "Napríklad Mariana Čengel Solčanská (Sviňa, Únos) od konca septembra 2020 nakrúcala mesiac na opustenom zámku v Slatiňanoch neďaleko Pardubíc dobovú drámu Slúžka, inšpirovanú rovnomenným románom Hany Lasicovej s Danou Droppovou, Radkou Caldovou, Zuzanou Mauréry, Annou Geislerovou či Vicou Kerekes. Filmári nakrútili viac ako tri štvrtiny filmu," poznamenal Ulman a pripomína tiež rozprávku O liečivej vode v réžii Jána Sebechlebského, ktorú už RTVS odvysielala počas Vianoc: "Nakrúcala sa na Malom Dunaji, v Smoleniciach, v Bojniciach a na Červenom Kameni."



Tereza Nvotová, ktorá si divákov získala filmom Špina, zasa v lete nakrúcala v horách nad Stankovanmi pri Ružomberku svoj druhý hraný film, drámu Svetlonoc. "Jej hrdinkou je tajomná 30-ročná Šarlota (Natalia Germani), ktorá sa po rokoch vracia do rodnej dediny, kde nie je vítaná veľmi srdečne," priblížil Ulman. Spomenul aj nový film režisérky Marty Ferencovej (Príliš osobná známosť, Všetko alebo nič), ktorá 10. decembra 2020 začala nakrúcanie rodinnej komédie V lete ti poviem, ako sa mám, mapujúcej životy bývalých spolužiakov zo strednej školy, ktorí sa i roky po jej skončení stretávajú – aj so svojimi rodinami. "A keďže do životov hlavných postáv vstupujeme tesne pred Vianocami a vonku je pandémia, tak si filmári museli postaviť na nádvorí bratislavskej Starej radnice vlastné vianočné trhy a sneh vyrábať 'vločkostrojom'. Zato v januári sa táto 'evitovka' nakrúcala v Chalúpke Borové na rozhraní Liptova a Oravy, kde si filmári užili zimy a snehu viac než dosť," dodal Ulman s tým, že na rok 2021 má už teraz naplánovanú premiéru 22 slovenských filmov, z toho sedem dokumentov. Väčšinou ide o snímky vo fáze postprodukcie, ale sú medzi nimi i dokončené filmy, čakajúce na znovuotvorenie kín bez obmedzení.