ÚĽUV oslavuje jubileum, značka s tradíciou má 75 rokov

Bratislava 22. septembra (TASR) - Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), ktoré svojimi aktivitami približuje remeslo verejnosti, podporuje ľudovoumeleckých výrobcov a vzdeláva deti i dospelých, oslavuje tento rok 75. výročie vzniku. TASR o tom informovala Martina Polakovičová z úseku propagácie a zahraničných aktivít ÚĽUV.



Od roku 1945 prešlo ústredie viacerými zmenami a postupne rozširovalo spektrum svojich aktivít. Od roku 1954 je v pôsobnosti ministerstva kultúry a v tom istom roku otvorilo aj svoju prvú výstavnú sieň a predajňu v Bratislave. Od roku 1959 každoročne oceňuje najlepších ľudovoumeleckých výrobcov prestížnym titulom majster ľudovej umeleckej výroby. Od roku 1991 organizuje v Bratislave mestský festival tradičného remesla Dni majstrov ÚĽUV. Polakovičová ďalej pripomenula, že po roku 2000 bola v hlavnom meste otvorená samostatná výstavná sieň Dizajn štúdio ÚĽUV na Dobrovičovej ulici a Galéria ÚĽUV na Obchodnej. "Rozvinula sa aj publikačná činnosť na tému tradičných remesiel a domácich výrob a ich presahu do dizajnu, a to nielen cez knihy, ale aj časopis Remeslo, umenie, dizajn. Vďaka kurzom v regionálnych centrách remesiel v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach môžu deti i dospelí zažiť dotyk tradičného remesla na vlastnej koži," uviedla Polakovičová.



Ústredie oslavuje svoje výročie aj napriek náročnej pandemickej situácii, v Galérii ÚĽUV výstavou Majstri hudobných nástrojov, ktorá od mája predstavuje návštevníkom ľudovú hudobnú kultúru Slovenska, ale aj udelením čestného titulu majster ľudovej umeleckej výroby, ktorým v septembri ocenili piatich ľudovoumeleckých výrobcov.



"Festival Dni majstrov ÚĽUV bude tento rok pre obmedzenia súvisiace s koronavírusom nahradený menšími podujatiami s názvom Dni remesiel ÚĽUV-u na nádvorí Primaciálneho paláca, na ktorých budú počas posledného septembrového a októbrového víkendu prezentovať svoju majstrovskú prácu najlepší výrobcovia zo všetkých kútov Slovenska," avizuje Polakovičová s tým, že tento typ podujatí sa presunie aj do regiónov. "Na Dňoch remesiel ÚĽUV-u privítajú návštevníkov aj regionálne centrá remesiel ÚĽUV-u v Košiciach a Banskej Bystrici. Prinesú zaujímavý sprievodný kultúrny program, prednášky i tvorivé dielne," dodala.