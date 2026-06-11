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ÚĽUV sa v roku 2026 zameriava na drotárstvo
Prvá tohtoročná inštalácia v jeho Dizajn štúdiu predstavila projekt sochárky Blanky Šperkovej, ktorá čerpá inšpiráciu z detskej kresby.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sa po minuloročných aktivitách, výstavách a sérii sprievodných podujatí k 80. výročiu založenia vracia ku konceptu tematických rokov podľa materiálových skupín pod názvom „Tradícia netradične“. Po dreve (2021 - 2022), prírodných pletivách (2023), ľane, konope a žihľave (2024) sa v roku 2026 zameriava na drotárstvo.
„Remeslo, ktoré Slováci v 19. storočí preslávili vo svete, bolo v roku 2019 pod názvom Drotárstvo - remeslo a umenie zapísané do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO,“ pripomína ÚĽUV, ktoré sa veľkou mierou pričinilo o zápis prvku. V Roku drotárstva chce posunúť znalosti generácie, ktorá drotárstvo v 90. rokoch minulého storočia oživila, nastupujúcej generácii tvorcov.
„V duchu Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO chce ÚĽUV v Roku drotárstva upozorniť cez aktivity nositeľov a pokračovateľov tohto remesla na jeho mnohoraké súčasné podoby, a tým aj možné cesty rozvoja,“ hovorí riaditeľka ústredia Eva Ševčíková.
Prvá tohtoročná inštalácia v jeho Dizajn štúdiu predstavila projekt sochárky Blanky Šperkovej, ktorá čerpá inšpiráciu z detskej kresby. Ručne pletené drôtené plastiky so sklenenými korálikmi doplnili kresby a obrazy jej vnúčat.
Na remeselné východiská drotárstva a ich tvorivé rozvíjanie v súčasnosti poukáže ústredná výstava nazvaná Nekonečná línia. Príbeh drôtu v čase. V kurátorskej koncepcii majstra ľudovej umeleckej výroby a pedagóga Ladislava Jurovatého a Márie Hriešik Nepšinskej bude prístupná od 19. júna do 12. novembra v Galérii ÚĽUV na Obchodnej ulici v Bratislave. Cez prezentáciu diel z oblasti remesla, dizajnu a sčasti aj výtvarného umenia má inšpirovať súčasných tvorcov (remeselníkov, dizajnérov, sochárov, šperkárov) k práci s médiom drôtu a plechu.
Ďalšie rozmery drotárstva približuje etnografická výstava Čo drôt spojil, čas nerozdelí... Venovaná je drotárstvu v jeho prvotnej vandrovnej forme a tradičným opravám vidieckych predmetov každodennej potreby. V Galérii ÚĽUV v Košiciach potrvá do 30. októbra. Klub drotárov „Šebickí krpoši“, ktorý funguje pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici, prezentuje návštevníkom výstavu Keď drôt rozkvitne. „Je oslavou trpezlivosti, remeselnej zručnosti a nekonečnej tvarovateľnosti kovu,“ dodáva ÚĽUV k výstave, ktorá potrvá do 30. júna.
Drotárstvo v jeho praktickej podobe priblížia aj zóny remesiel na Jarmoku remesiel ÚĽUV v rámci Folklórneho festivalu Východná (3. - 5. 7.) a na festivale Dni majstrov ÚĽUV (5. - 6. 9.) v bratislavskom Starom Meste.
Príležitosť naučiť sa väčšinu tradičných drotárskych techník majú dospelí aj deti s hlbším záujmom o remeslá počas celého roka na pravidelných kurzoch, tvorivých dielňach či exkurziách v Škole remesiel ÚĽUV v troch regionálnych centrách v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
„Remeslo, ktoré Slováci v 19. storočí preslávili vo svete, bolo v roku 2019 pod názvom Drotárstvo - remeslo a umenie zapísané do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO,“ pripomína ÚĽUV, ktoré sa veľkou mierou pričinilo o zápis prvku. V Roku drotárstva chce posunúť znalosti generácie, ktorá drotárstvo v 90. rokoch minulého storočia oživila, nastupujúcej generácii tvorcov.
„V duchu Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO chce ÚĽUV v Roku drotárstva upozorniť cez aktivity nositeľov a pokračovateľov tohto remesla na jeho mnohoraké súčasné podoby, a tým aj možné cesty rozvoja,“ hovorí riaditeľka ústredia Eva Ševčíková.
Prvá tohtoročná inštalácia v jeho Dizajn štúdiu predstavila projekt sochárky Blanky Šperkovej, ktorá čerpá inšpiráciu z detskej kresby. Ručne pletené drôtené plastiky so sklenenými korálikmi doplnili kresby a obrazy jej vnúčat.
Na remeselné východiská drotárstva a ich tvorivé rozvíjanie v súčasnosti poukáže ústredná výstava nazvaná Nekonečná línia. Príbeh drôtu v čase. V kurátorskej koncepcii majstra ľudovej umeleckej výroby a pedagóga Ladislava Jurovatého a Márie Hriešik Nepšinskej bude prístupná od 19. júna do 12. novembra v Galérii ÚĽUV na Obchodnej ulici v Bratislave. Cez prezentáciu diel z oblasti remesla, dizajnu a sčasti aj výtvarného umenia má inšpirovať súčasných tvorcov (remeselníkov, dizajnérov, sochárov, šperkárov) k práci s médiom drôtu a plechu.
Ďalšie rozmery drotárstva približuje etnografická výstava Čo drôt spojil, čas nerozdelí... Venovaná je drotárstvu v jeho prvotnej vandrovnej forme a tradičným opravám vidieckych predmetov každodennej potreby. V Galérii ÚĽUV v Košiciach potrvá do 30. októbra. Klub drotárov „Šebickí krpoši“, ktorý funguje pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici, prezentuje návštevníkom výstavu Keď drôt rozkvitne. „Je oslavou trpezlivosti, remeselnej zručnosti a nekonečnej tvarovateľnosti kovu,“ dodáva ÚĽUV k výstave, ktorá potrvá do 30. júna.
Drotárstvo v jeho praktickej podobe priblížia aj zóny remesiel na Jarmoku remesiel ÚĽUV v rámci Folklórneho festivalu Východná (3. - 5. 7.) a na festivale Dni majstrov ÚĽUV (5. - 6. 9.) v bratislavskom Starom Meste.
Príležitosť naučiť sa väčšinu tradičných drotárskych techník majú dospelí aj deti s hlbším záujmom o remeslá počas celého roka na pravidelných kurzoch, tvorivých dielňach či exkurziách v Škole remesiel ÚĽUV v troch regionálnych centrách v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.