ÚĽUV vyhlásilo súťaž, má u detí vzbudiť záujem o tradičné remeslá

Bratislava 10. februára (TASR) – Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vyhlásilo 9. ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže V krajine remesiel 2023. "Jej cieľom je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá a posilniť u nich vedomie kultúrnej identity, podporovať ich tvorivosť a kreativitu v oblasti remesiel a poskytnúť im možnosť inovatívneho využitia voľného času," informuje ÚĽUV. Súťažné práce je možné zaslať do 14. apríla.



V súťaži sa zruční a nadaní ľudia spolu s majstrami remeselníkmi, ale aj ich žiakmi – učňami a tovarišmi priúčajú remeslu. "Prejdú si cestou tvorenia z dreva, drôtu, nití, prírodných pletív či maľovania na sklo, na ktorej ich čaká zábava a dobrodružstvo," približuje organizátor. K súťaži dodáva, že vstupné do krajiny remesiel sú šikovné ruky, otvorená myseľ a bezbrehá fantázia.



Zapojiť sa môžu deti a mládež vo veku osem až 16 rokov, individuálni účastníci, ale aj kolektívy. Kritériami hodnotenia sú inšpirácia tradičným remeslom, originalita, kreativita, estetické, výtvarné a remeselné kvality spracovania.



Súťažnými témami sú Zakliate v dreve, do ktorej je možné prispieť prácami vytvorenými rezbárskou technikou, Noty pre drôty (využitie drotárskej techniky), Nite nebláznite (tkanie, paličkovanie, tkanice, pletence, viazanie uzlov, sieťovanie, vyšívanie, plstenie), Na sklo maľované (maľba/podmaľba na tabuľové sklo, maľba na sklenené nádoby), Pletky s pletivami (predmety z prútia, slamy, šúpolia, či luby) a voľná téma Veci, čo nevedia všetci, ktorú tvoria kombinácie a prieniky viacerých materiálových skupín a tradičných techník.



Pre zaradenie do súťaže je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku a priložiť fotografiu diela. Prihlášku a štatút súťaže nájdu záujemcovia na webstránke uluv.sk.