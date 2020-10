UMB bude navrhovať na funkciu generálneho prokurátora Jozefa Čentéša

Bratislava 2. októbra (TASR) - Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nominuje na funkciu generálneho prokurátora súčasného prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR a vysokoškolského pedagóga Jozefa Čentéša. TASR to potvrdil dekan UMB Michal Turošík.



"Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela sa po dôslednom zvážení rozhodla na post generálneho prokurátora nominovať pána profesora Čentéša, ktorý v sebe spája kvality dlhoročného pedagóga a takisto aj prokurátora GP SR. Preto táto voľba bola pre nás v zásade jednoznačnou voľbou a na post nebudeme nominovať nikoho iného," objasnil Turošík.



Podobne Právnická fakulta Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave bude navrhovať na funkciu generálneho prokurátora Čentéša. TASR to potvrdil vo štvrtok (1.10.) dekan PF UK Eduard Burda.



Čentéš získal v stredu (30. 9.) po mimoriadnom zasadnutí Rady prokurátorov aj jej podporu spomedzi štyroch kandidátov. Rada vyberala jedného kandidáta zo štyroch uchádzačov - prokurátora Generálnej prokuratúry SR Čentéša, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) SR Tomáša Honza, prokurátora Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislava Remetu a prokurátora ÚŠP Jána Šantu.



Funkcia generálneho prokurátora sa uvoľnila po odchode Jaromíra Čižnára. Sedemročné funkčné obdobie sa mu skončilo 17. júla, ale jeho nástupcu parlament zatiaľ nezvolil. Čižnár mohol presluhovať do vymenovania nového generálneho prokurátora, ale požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie. Skončil k 10. augustu. Až do zloženia sľubu vedie generálnu prokuratúru prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková.



Návrhy na kandidátov na generálneho prokurátora možno podávať do 9. októbra do 16.00 h.