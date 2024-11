Umelá inteligencia pomáha aj v diagnostike pri odhaľovaní rakoviny

Bratislava 26. novembra (TASR) - Umelá inteligencia (AI) pomáha aj v diagnostike pri odhaľovaní rakoviny na Slovensku, a to najmä v oblasti genetiky, cytológie a kolonoskopie. Pri cytológii minimalizuje falošne negatívne výsledky, pri genetickej analýze skracuje čas a pri kolonoskopiách dokáže upozorniť vyšetrujúceho lekára aj na taký nález, ktorý by mohol byť voľným okom prehliadnutý. Na utorkovej tlačovej konferencii na to poukázali zástupcovia Asociácie medicínskej diagnostiky (ASMED).



Prezidentka Slovenskej spoločnosti patológov Slovenskej lekárskej spoločnosti Henrieta Šidlová ozrejmila, že cytológia síce dokáže zachytiť predrakovinové zmeny u inak bezpríznakových žien, no má svoje limity. "Predovšetkým falošné negatívne výsledky približne v 15 až 20 percentách prípadov. Moderné metódy vrátane aplikácie umelej inteligencie dokážu túto falošnú negativitu minimalizovať. AI upozorní diagnostika na abnormálne bunky v súbore veľkého množstva zdravých buniek a tým významne skvalitňuje diagnostiku. Nezriedka tak práve umelá inteligencia zachráni život pacientke včasným odhalením ešte liečiteľného štádia ochorenia," vysvetlila.



AI sa postupne rozvíja aj v kolonoskopii. Pri endoskopickom vyšetrení dokáže lekára upozorniť aj na taký nález, ktorý nie je zreteľný a môže byť počas vyšetrenia prehliadnutý. Ide najmä o veľmi malé polypy na hrubom čreve. "Využitie AI nám v tomto smere otvára nové diagnostické možnosti, ktoré budú smerovať k rýchlejšiemu odhaleniu rakoviny a tým pádom aj k väčšiemu počtu zachránených životov," skonštatovala zástupkyňa ASMED Beata Havelková. Aktuálne sa podľa jej slov AI pri kolonoskopii využíva v štyroch nemocniciach na Slovensku. Očakáva však, že sa jej používanie v krátkom čase rozšíri.



Rovnako sa umelá inteligencia využíva aj v genetických laboratóriách. "U pacientov, ktorým bola diagnostikovaná rakovina pred dovŕšením 50. roku života, ale aj u tých, ktorí majú v rodine viac onkologických ochorení, alebo v prípade špecifickej histológie nádoru je dôležité, aby boli pacienti vyšetrení geneticky," vysvetlil hlavný odborník rezortu zdravotníctva pre lekársku genetiku Martin Mistrík. Ozrejmil, že väčšina laboratórií už využíva špecializovaný softvér s AI, ktorý významne skracuje čas analýzy, a teda pacient sa dozvie výsledky genetickej diagnostiky oveľa skôr. Vďaka tomu podľa jeho slov možno pacientovi stanoviť presnú diagnózu oveľa skôr a zvoliť pre neho najoptimálnejšiu liečbu.



ASMED združuje firmy pôsobiace v oblasti medicínskej diagnostiky. Jej cieľom je vzdelávať odbornú i laickú verejnosť o význame, trendoch a inováciách v diagnostike.