Umelci zo SR vystúpili na koncerte romancí a hudby bez hraníc v Siene

Na archívnej snímke poslanec Dušan Jarjabek. Foto: TASR Martin Baumann

Hosťom večera bol slovenský barytonista Dušan Jarjabek, ktorého na klavíri sprevádzala Anikó Patkoló.

Siena 8. novembra (TASR) - S cieľom založiť novú tradíciu slovensko-talianskych koncertov venovaných tvorbe a šíreniu klasickej hudby a posilňovaniu kultúrnych väzieb medzi Slovenskom a Talianskom usporiadali v piatok v talianskej Siene koncert s názvom „Siena stretáva Bratislavu – romance a melódie bez hraníc“. Informovalo o tom RadiosienaTV, píše TASR.

Organizátori tohto medzinárodného podujatia si dali podľa RadiosienaTV za cieľ oslavu vokálneho umenia a klasickej hudby ako univerzálneho jazyka, a to s účasťou umelcov s pôvodom z viacerých krajín. Hosťom večera bol slovenský barytonista Dušan Jarjabek, ktorého na klavíri sprevádzala Anikó Patkoló. Spoločne predstavili široký repertoár slovenskej vokálnej hudby.

Pridali sa k nim zakladajúci členovia združenia Musicaincanta – sopranistka arménskeho pôvodu Agnessa Gyurdzhyanová, klaviristka ukrajinského pôvodu Halyna Jančenková a operná speváčka, mezzosopranistka Klára Mitsová, ktorá pochádza zo Šiah a pôsobí v Taliansku.
.

