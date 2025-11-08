< sekcia Slovensko
Umelci zo SR vystúpili na koncerte romancí a hudby bez hraníc v Siene
Hosťom večera bol slovenský barytonista Dušan Jarjabek, ktorého na klavíri sprevádzala Anikó Patkoló.
Autor TASR
Siena 8. novembra (TASR) - S cieľom založiť novú tradíciu slovensko-talianskych koncertov venovaných tvorbe a šíreniu klasickej hudby a posilňovaniu kultúrnych väzieb medzi Slovenskom a Talianskom usporiadali v piatok v talianskej Siene koncert s názvom „Siena stretáva Bratislavu – romance a melódie bez hraníc“. Informovalo o tom RadiosienaTV, píše TASR.
Organizátori tohto medzinárodného podujatia si dali podľa RadiosienaTV za cieľ oslavu vokálneho umenia a klasickej hudby ako univerzálneho jazyka, a to s účasťou umelcov s pôvodom z viacerých krajín. Hosťom večera bol slovenský barytonista Dušan Jarjabek, ktorého na klavíri sprevádzala Anikó Patkoló. Spoločne predstavili široký repertoár slovenskej vokálnej hudby.
Pridali sa k nim zakladajúci členovia združenia Musicaincanta – sopranistka arménskeho pôvodu Agnessa Gyurdzhyanová, klaviristka ukrajinského pôvodu Halyna Jančenková a operná speváčka, mezzosopranistka Klára Mitsová, ktorá pochádza zo Šiah a pôsobí v Taliansku.
