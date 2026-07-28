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Umelecký plenér v Kolonickom sedle spojil výtvarníkov a verejnosť

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Na snímke interiér planetária v areáli observatória na Kolonickom sedle. Foto: TASR/Tomáš Doboš

Podujatiu predchádzal desaťdňový workshop, na ktorom sa zúčastnilo 20 výtvarníkov, po desať zo Slovenska a Poľska.

Autor TASR
Kolonica 28. júla (TASR) - Takmer 100 ľudí navštívilo dvojdňový plenér, ktorý sa uskutočnil v Astronomickom observatóriu v Kolonickom sedle. Aktivita bola súčasťou cezhraničného projektu Otvorený priestor/Open Space, ktorý spája slovenských a poľských výtvarníkov. TASR o tom informovala manažérka pre astroturistiku Vihorlatskej hvezdárne v Humennom Valéria Rybarčáková.

Podujatiu predchádzal desaťdňový workshop, na ktorom sa zúčastnilo 20 výtvarníkov, po desať zo Slovenska a Poľska. Počas 60 hodín odborného programu pracovali s maliarskymi, sochárskymi a fotografickými technikami. Časť lektorov a odborného programu zabezpečil poľský partner projektu.

Na tvorivú časť nadviazal plenér, počas ktorého umelci predstavili desiatky diel vytvorených priamo v prostredí observatória. Podujatie bolo zamerané na prepájanie umenia, vedy a komunity, ako aj na výmenu skúseností medzi obyvateľmi a umelcami.

Všetky vytvorené diela zostanú natrvalo v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, kde budú prístupné verejnosti. Prezentovať ich majú aj počas záverečného podujatia projektu v Poľsku. Projekt realizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s poľským partnerom. Spolufinancovaný je z programu Interreg Poľsko - Slovensko a ukončený má byť v novembri 2026.
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