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Umelecký plenér v Kolonickom sedle spojil výtvarníkov a verejnosť
Podujatiu predchádzal desaťdňový workshop, na ktorom sa zúčastnilo 20 výtvarníkov, po desať zo Slovenska a Poľska.
Autor TASR
Kolonica 28. júla (TASR) - Takmer 100 ľudí navštívilo dvojdňový plenér, ktorý sa uskutočnil v Astronomickom observatóriu v Kolonickom sedle. Aktivita bola súčasťou cezhraničného projektu Otvorený priestor/Open Space, ktorý spája slovenských a poľských výtvarníkov. TASR o tom informovala manažérka pre astroturistiku Vihorlatskej hvezdárne v Humennom Valéria Rybarčáková.
Podujatiu predchádzal desaťdňový workshop, na ktorom sa zúčastnilo 20 výtvarníkov, po desať zo Slovenska a Poľska. Počas 60 hodín odborného programu pracovali s maliarskymi, sochárskymi a fotografickými technikami. Časť lektorov a odborného programu zabezpečil poľský partner projektu.
Na tvorivú časť nadviazal plenér, počas ktorého umelci predstavili desiatky diel vytvorených priamo v prostredí observatória. Podujatie bolo zamerané na prepájanie umenia, vedy a komunity, ako aj na výmenu skúseností medzi obyvateľmi a umelcami.
Všetky vytvorené diela zostanú natrvalo v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, kde budú prístupné verejnosti. Prezentovať ich majú aj počas záverečného podujatia projektu v Poľsku. Projekt realizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s poľským partnerom. Spolufinancovaný je z programu Interreg Poľsko - Slovensko a ukončený má byť v novembri 2026.
Podujatiu predchádzal desaťdňový workshop, na ktorom sa zúčastnilo 20 výtvarníkov, po desať zo Slovenska a Poľska. Počas 60 hodín odborného programu pracovali s maliarskymi, sochárskymi a fotografickými technikami. Časť lektorov a odborného programu zabezpečil poľský partner projektu.
Na tvorivú časť nadviazal plenér, počas ktorého umelci predstavili desiatky diel vytvorených priamo v prostredí observatória. Podujatie bolo zamerané na prepájanie umenia, vedy a komunity, ako aj na výmenu skúseností medzi obyvateľmi a umelcami.
Všetky vytvorené diela zostanú natrvalo v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, kde budú prístupné verejnosti. Prezentovať ich majú aj počas záverečného podujatia projektu v Poľsku. Projekt realizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s poľským partnerom. Spolufinancovaný je z programu Interreg Poľsko - Slovensko a ukončený má byť v novembri 2026.