Umeleckým vysokým školám nevyhovuje evidencia umeleckej činnosti

Bratislava 25. januára (TASR) - Umeleckým vysokým školám (VŠ) nevyhovuje evidencia umeleckej činnosti. Problémom je jej obsahová aj technická stránka. Pre TASR to skonštatoval prorektor pre umeleckú činnosť, rozvoj IKT a oblasť vzťahov s verejnosťou a médiami na Vysokej škole múzických umení Jozef Kovalčik. Z rezortu školstva reagovali, že sa tým zaoberajú.



"Pokiaľ ide o obsah, zapisuje sa do systému na evidenciu umeleckej činnosti obrovské množstvo zbytočných informácií, ktoré nemajú výpovednú hodnotu o daných umeleckých výkonoch," podotkol Kovalčik s tým, že zároveň sú medzi jednotlivými oblasťami umenia obrovské nerovnosti v tom, čo je akceptované ako excelentný výkon.



Z technickej stránky je podľa jeho slov evidencia tak náročná, že si školy musia zamestnávať množstvo pracovníkov, aby spracovali všetky informácie. Ocenil by zjednodušenie systému z technickej aj obsahovej stránky tak, aby mohol dlhodobo fungovať predvídateľne a pre prospech umeleckých VŠ.



Štátny tajomník rezortu školstva Róbert Zsembera uviedol, že v súvislosti s evidenciou umeleckej činnosti aktuálne vzniká pracovná skupina. "Jej súčasťou budú zástupcovia umeleckých VŠ, rezortu školstva či Centra vedecko-technických informácií SR," priblížil.



Zmeny podľa slov Zsemberu nastavia až po dohode so všetkými relevantnými stranami. "Nový systém evidencie by mal byť pre umelecké VŠ určite praktickejší," doplnil štátny tajomník, ktorý so zástupcami umeleckých VŠ rokoval minulý týždeň na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.