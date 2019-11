Vo veku 95 rokov zomrel literárny vedec a prekladateľ Július Pašteka

Bratislava 16. novembra (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel v noci na sobotu literárny vedec, teatrológ, filmológ, prekladateľ a umenovedec profesor Július Pašteka. TASR to potvrdil katolícky disident a bývalý politik František Mikloško, ktorého o tom informovala jeho rodina. "Bol to významný intelektuál, ktorý mal jasné dejinné smerovanie, napísal stovky kníh a článkov a nikdy nemusel nič meniť," povedal Mikloško.



Július Pašteka sa narodil 16. júla 1924 v Seredi. Absolvoval odbor filozofia a francúzština na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1943 – 1949), bol poslucháčom na literárnej fakulte v Lausanne vo Švajčiarsku (1946). V roku 1950 získal doktorát filozofie.



Po škole krátko pôsobil v Literárnovednom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave, neskôr pracoval ako vedúci redaktor vydavateľstva Tatran. V roku 1963 sa vrátil do SAV, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku. Externe spolupracoval s viacerými vydavateľmi. Žil v Bratislave.



Spolok slovenských spisovateľov ho označoval za jedného z najvýznamnejších žijúcich slovenských vedcov v oblasti humanitných vied. Podľa spolku jeho činnosť ovplyvnila slovenskú kresťanskú kultúru počas obdobia komunizmu aj po ňom.



Bol autorom desiatok edičných návrhov, publikoval knižne a časopisecky niekoľko stoviek príspevkov a prekladov. Napísal niekoľko stoviek vedeckých štúdií, pripravil mnohé významné knižné edície, publikoval viaceré významné diela najmä z oblasti slovenskej histórie a svetovej drámy. Bol autorom a spoluautorom viacerých kníh z oblasti estetiky a divadelného umenia.



Za celoživotné dielo ho vyznamenali viacerými najvýznamnejšími štátnymi aj vedecko-pedagogickými vyznamenaniami Slovenskej republiky, Slovenskej akadémie vied či Matice slovenskej. Pápež Ján Pavol II. mu udelil Veľký kríž rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého (1999) a prezident SR Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry a školstva a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí (2004), pripomína Spolok slovenských spisovateľov. Bol nositeľom Ceny Literárneho fondu za celoživotnú tvorbu (1998). Trnavská univerzita mu udelila čestný titul doctor honoris causa roku 2001 a Katolícka univerzita v Ružomberku roku 2009.



Július Pašteka bol členom Slovenskej teatrologickej spoločnosti a Spolku slovenských spisovateľov.