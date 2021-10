Úmrtie politika J. Pašku mohlo súvisieť s očkovaním proti COVID-19

Bratislava 26. júla (TASR) - Úmrtie politika Jaroslava Pašku mohlo súvisieť s očkovaním proti COVID-19. Vyplýva to zo stanoviska Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), upozornila na to TV Joj.



Ako TASR potvrdila hovorkyňa štátneho ústavu Magdaléna Jurkemíková, ústav prijal v júli hlásenie o úmrtí muža s iniciálami J. P. vo veku 67 rokov, očkovaného vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech. Uviedla, že ŠÚKL dané hlásenie následne posúdil, spracoval a zaslal do európskej databázy podozrení na nežiaduce účinky EudraVigilance na základe v tom čase známych informácií.



"V piatok (22. 10.) nám boli doručené závery patologicko-anatomickej pitvy, na základe ktorých bolo hlásenie doplnené a prípad uzavretý. Vzhľadom na časovú súvislosť s očkovaním nemožno vylúčiť, že očkovanie prispelo k rozvoju komplikácií základného ochorenia pacienta a k následnému úmrtiu. Kauzálnu súvislosť s očkovaním preto ŠÚKL uzavrel ako možnú," informovala.



Štátny ústav pripomenul, že o potvrdených úmrtiach v určitom stupni kauzálnej súvislosti s očkovaním informuje v týždennej štatistike.



Paška zomrel v polovici júla vo veku 67 rokov. V minulosti pôsobil ako poslanec Národnej rady SR, zastával funkciu ministra školstva. Bol tiež podpredsedom SNS a pôsobil aj ako europoslanec.