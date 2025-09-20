< sekcia Slovensko
ÚMRTIE: Vo veku 73 rokov zomrel vinár P. Matyšák
TASR správu potvrdila výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslava Kaňuchová Pátková.
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel v sobotu ráno vinár Peter Matyšák, jeden z priekopníkov enogastronómie - párovania jedla s vínom. TASR správu potvrdila výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslava Kaňuchová Pátková.
Oznámenie o úmrtí s vyjadrením úprimnej sústrasti zverejnil ZVVS aj na sociálnej sieti. „Do vinárskeho neba odišiel človek plný energie, nadšenia a nápadov, ktoré sa mu darilo premieňať na skutočnosť,“ napísali.
