ÚMRTIE: Vo veku 73 rokov zomrel vinár P. Matyšák

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj

TASR správu potvrdila výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslava Kaňuchová Pátková.

Bratislava 20. septembra (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel v sobotu ráno vinár Peter Matyšák, jeden z priekopníkov enogastronómie - párovania jedla s vínom. TASR správu potvrdila výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslava Kaňuchová Pátková.

Oznámenie o úmrtí s vyjadrením úprimnej sústrasti zverejnil ZVVS aj na sociálnej sieti. „Do vinárskeho neba odišiel človek plný energie, nadšenia a nápadov, ktoré sa mu darilo premieňať na skutočnosť,“ napísali.
