Vo veku 84 rokov zomrel spevák Zdeno Sychra

Bratislava 3. apríla (TASR) – Vo veku 84 rokov zomrel dnes v Bratislave spevák Zdeněk Sychra, ktorý účinkoval pod menom Zdeno Sychra. TASR o tom informoval redaktor a publicista Slovenského rozhlasu Martin Jurčo. "Až do vysokého veku bol aktívny ako spevák, brázdil Slovensko so svojím vlastným programom," dodal.



Zdeněk Sychra sa narodil 12. marca 1936 v obci Holasice na Morave. Pôvodne bol automechanikom. Študoval na Konzervatóriu v Brne spev (1954 – 56), no štúdium nedokončil. Počas vojenskej prezenčnej služby v Martine účinkoval v tamojšom Armádnom divadle, potom sa usadil v Bratislave. V rokoch 1958 – 1961 hral s rôznymi profesionálnymi súbormi v nočných podnikoch, napokon prijal ponuku účinkovať s Orchestrom Juraja Velčovského, s ktorým absolvoval viacero zahraničných zájazdov.



"Vtedy prišlo aj prvé intenzívnejšie nahrávanie v rozhlase v Bratislave. Aj keď jeho rodným jazykom bola čeština, spieval po slovensky a slovenčina mu nerobila problémy," uviedol Jurčo k umelcovi, ktorý v roku 1965 prijal angažmán v kabaretnom divadle Tatra revue, kde sa dostal na odporúčanie skladateľa Pavla Zelenaya. V Tatra revue účinkoval vo všetkých predstaveniach až do jej zániku v roku 1970.



Zdeno Sychra spieval s Dychovou hudbou bratislavskej posádky, Zlatou krídlovkou a mnohými ďalšími telesami, účinkoval aj na festivale Takú mi zahraj v Trenčianskych Tepliciach. Od roku 1973 pôsobil na bratislavskej Novej scéne. Stvárňoval tam menšie postavy, no vždy s dominantnou speváckou zložkou. Diváci si ho môžu pamätať napríklad z inscenácií Poľská krv, Cyrano z predmestia, Ohnivák či Opera Mafioso.



V 90. rokoch sa popularizoval svojou najúspešnejšou skladbou Pod Akropolou v televíznej relácii Repete. Blízky mu bol dusíkovský repertoár, s ktorým roky koncertoval samostatne i v spoločných programoch s ďalšími spevákmi. V rokoch 2010 - 2018 bol stálym hosťom Art Music Orchestra v spomienkovom zájazdovom programe Pocta Eve Kostolányiovej, ktorý mal aj svoju rozhlasovú verziu. V roku 2017 vzniklo päť vydaní rozhlasovej relácie Martina Jurča Na všetko sa pamätám, keď Zdeno Sychra počúval svoje pesničky a spomínal na umelcov i orchestre.



"V archíve Slovenského rozhlasu má Zdeno Sychra 257 nahrávok z obdobia 1961 – 2017, v roku 2003 vyšiel vo Vydavateľstve Pyramída výber 21 jeho známych piesní," uzavrel Jurčo.