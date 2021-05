Vo veku 84 rokov zomrela rozhlasová herečka D. Vašíčková

Bratislava 30. mája (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrela v Bratislave rozhlasová herečka Darina Vašíčková. TASR o tom informoval rozhlasový redaktor RTVS Martin Jurčo.



Ako priblížil, Vašíčková rozhlasový archív obohatila o stovky titulov, a to nielen v dramatických reláciách a rozhlasových hrách, ale aj čítaniach, kompozíciách a umelecko-dokumentárnych pásmach. Okrem toho bola aktívna aj mimo rozhlasu ako konferenciérka, no najmä interpretka prózy na súťažiach.



Rodáčka z Málinca pri Lučenci sa po štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave stala herečkou Rozhlasového hereckého súboru vtedy Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala viac ako 40 rokov.



Hoci podľa Jurča dostávala aj ponuky z divadiel, práca pred mikrofónom bola pre ňu oveľa väčším lákadlom. Najviac si vážila pestrosť interpretovaných textov a rôznorodosť žánrov, čo vyplývalo aj z jej interpretačnej pohotovosti.



Vašíčková bola členkou veľkej rodiny rozhlasových hercov, ktorí sa najvýraznejšie uplatňovali od 60. do 90. rokov minulého storočia.



Autorsky spolupracovala aj s rozhlasovou mládežníckou redakciou a v 70. rokoch minulého storočia dramatizovala niekoľko literárnych predlôh. Často sa predstavovala aj na súťažiach a prehliadkach prednesu Vansovej Lomnička a Neumannove Poděbrady.



Posledná rozlúčka s Vašíčkovou bude vo štvrtok (3.6.) o 13.15 h v bratislavskom Krematóriu. Pochovaná bude na Myjave.