Vo veku 86 rokov zomrel novinár Juraj Alner

Bratislava 31. januára (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel v utorok (30. 1.) novinár Juraj Alner. TASR o tom informovala jeho manželka.



Z Asociácie európskych novinárov (Association of European Journalists, AEJ) priblížili, že pôsobil napríklad v redakcii denníka Ľud, neskôr týždenníka Slobodný piatok alebo denníka Národná obroda. Bol aj dopisovateľom rakúskeho Der Standard a novín Luxemburger Wort.



V roku 1990 sa zapojil do obnovy činnosti Paneurópskej únie na Slovensku a v roku 1993 založil spolu s niekoľkými novinárskymi kolegami slovenskú sekciu AEJ. Predsedal jej 15 rokov. V rokoch 2002 až 2004 zastával volenú funkciu generálneho tajomníka celoeurópskej AEJ, písal do slovenských i zahraničných novín, písal knihy, prednášal na slovenských a európskych univerzitách. V roku 2011 sa stal čestným medzinárodným tajomníkom AEJ. V roku 2015 získal francúzske vyznamenanie Rad čestnej légie - Officier de la Légion d'honneur.