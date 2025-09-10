< sekcia Slovensko
Vo veku 91 rokov zomrel prírodovedec a bývalý riaditeľ SNM B. Matoušek
Bratislava 10. septembra (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel významný prírodovedec, zoológ, ornitológ a bývalý riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Matoušek. SNM o tom informuje na svojom webe.
Ako priblížilo múzeum, Matoušek pôsobil v inštitúcii takmer štyri desaťročia, počas ktorých zastával viaceré vedúce funkcie - od riaditeľa Prírodovedného ústavu a Prírodovedného múzea až po generálneho riaditeľa v rokoch 1990 až 1995.
Centrom jeho vedeckých záujmov bola ornitológia, ktorej sa podľa SNM venoval s mimoriadnym nasadením a širokým odborným záberom. Je autorom 328 vedeckých a odborno-populárnych publikácií. Bol zakladajúcim členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti, v ktorej pôsobil ako tajomník, predseda i stály člen výboru.
Za svoju celoživotnú prácu získal v roku 2019 čestné občianstvo mesta Trnava. „Svoj život zasvätil prírodným vedám, slovenskej zoológii a múzejníctvu. Jeho odborný aj ľudský odkaz zostáva trvalou súčasťou histórie SNM,“ podotkla inštitúcia v smútočnom ozname.
