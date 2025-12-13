< sekcia Slovensko
Úmrtie: Zomrel bývalý poslanec NR SR Vladimír Matejička
Správu o úmrtí Matejičku s ľútosťou prijal aj minister Kamenický. Taktiež vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulého.
Bratislava 13. decembra (TASR) - Zomrel bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Matejička. V parlamente pôsobil za Smer-SD. O jeho úmrtí informovali predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) na sociálnej sieti.
„S hlbokým zármutkom som prijal správu o úmrtí bývalého poslanca NR SR Vladimíra Matejičku. Spomínam naňho ako na korektného kolegu a človeka, ktorý zanechal stopu vo verejnom živote,“ vyhlásil Raši. Rodine zosnulého vyjadril úprimnú sústrasť.
