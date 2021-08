Zomrela praneter generála M. R. Štefánika Viola Ježková

Bratislava 30. augusta (TASR) - Vo veku nedožitých 93 rokov zomrela 16. augusta v Trnave praneter generála Milana Rastislava Štefánika Viola Milana Ježková, rodená Polívková. Po Štefánikovi dostala aj druhé meno a bola jeho najstaršou žijúcou príbuznou v línii po jeho sestre Oľge. TASR o tom informoval rozhlasový redaktor RTVS Martin Jurčo.



Ježková pochádzala z troch detí. Narodila sa ako druhá v poradí rodičom Oľge Koričanskej, Štefánikovej neteri, a Vladimírovi Polívkovi, profesorovi učiteľského ústavu a poslancovi Národného zhromaždenia v Prahe.



Ako mladá sa vydala za Štefana Borského. Narodili sa im dve dcéry, Viola a Alena. Celý život pracovala ako úradníčka. Po rozvode ju pracovné povinnosti zaviedli do Podbrezovej, kde sa zoznámila so svojím druhým manželom architektom Jiřím Ježkom, s ktorým sa im narodil syn Zdeněk. Striedavo žili na Slovensku a v Českej republike.



Po manželovej smrti v roku 1977 sa Ježková presťahovala do Zvolena, kde žila viac ako tri desaťročia. Neskôr tu doopatrovala do posledných chvíľ svoju mamu Oľgu Koričanskú, rodenú Hajtšovú, ktorá zomrela v roku 1989 a jej druhého manžela Štefana Koričanského, ktorý navždy odišiel o dva roky neskôr.



V roku 2017 sa vzhľadom na svoj zdravotný stav zo Zvolena presťahovala do Trnavy k svojej dcére Viole, ktorá ju doopatrovala do posledných chvíľ. Posledná rozlúčka s ňou bola v Trnave 20. augusta v úzkom rodinnom kruhu.